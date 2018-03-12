FULLERˊS ＆ FRIENDS 「聯名好友系列」 全新上市

「FULLER'S & FRIENDS 富樂好友系列」酒款預計2018年4月中開始在通路發售。(富樂啤酒 提供)

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中時電子報
吳勝雄

英國最具代表性的「FULLERˊS富樂 英式頂級精釀啤酒」，近期與六家英國精釀啤酒廠合作，聯手打造「FULLERˊS & FRIENDS 富樂好友系列」全新酒款，將六家英國精釀啤酒廠的風格，與富樂特色巧妙融合，共創全新酒譜，全系列酒款也預計於2018年4月中開始在通路發售。

「FULLERˊS BREWERY富樂英式頂級精釀啤酒廠」，創廠至今已逾172年，如今，這個讓大家很熟悉的老朋友，展開了全新計畫「FULLERˊS & FRIENDS 聯名好友系列」，與六個新朋友－六家英國在地的精釀啤酒廠：Fourpure、Marble、Moor、Thornbridge、Cloudwater與Hardknott，聯名發表全新系列酒款，從酒譜研發、原料挑選，到實際釀造，緊密攜手合作，推出「Galleon冷泡酒花拉格」、「Matariki紐西蘭酒花季節啤酒」、「Rebirth ESB冠軍啤酒再生」、「Flora & The Griffin裸麥紅愛爾」、「New England IPA新英式IPA」以及「Peat Souper煙燻波特啤酒」。

而這款大家心中「永遠的第二杯啤酒」－富樂，和六位新朋友合作的全新作品，不僅讓精釀啤酒界見識到資深精釀酒廠求新求變的精神，六支精彩的作品更是未賣先轟動，獲得廣大精釀啤酒迷期待。

富樂酒廠在英國擁有超過400間自營及合作酒吧，甚至經營自己的旅館，走到哪都能喝到她的啤酒，她也是寸土寸金倫敦市唯一僅存的一家精釀啤酒廠，從Heathrow機場進入倫敦，就能看到酒廠身影，英國人笑說她是「倫敦最牛釘子戶」，可見她在市場上的實力絕不一般。如今富樂與眾多精釀啤酒廠強強聯手，勢必將引領一股新英式精釀啤酒風潮，為酒迷們帶來更多值得期待的好啤酒。

(中時電子報)

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