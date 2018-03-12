批三環三線跳票 張志豪籲葉元之勿當新北市府「麻醉師」

新北市議員參選人張志豪今（12日）上午11時許，透過臉書痛批，「三鶯線」根本就還沒動工！（葉書宏翻攝）

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前民進黨發言人張志豪轉戰新北市議員選舉，張志豪今（12日）上午11時許，透過臉書痛批，「三鶯線」根本就還沒動工！預定民國112年才通車，難道是要票選幽靈列車嗎？他更呼籲，前新北市政府副發言人葉元之勿當朱市府麻醉師。

張志豪提到，最近幾天，看到非常多捷運三鶯線的討論，以及有關「捷運列車外觀票選活動」的新聞，可見朱立倫市府還是執意煙火式宣傳，刻意用送iPhone 的方式來炒熱議題，但事實是「三鶯線」根本就還沒動工！預定民國112年才通車，難道是要我們票選幽靈列車嗎？

張志豪說，虛幻的三環三線也是一大堆新聞包裝，只有開工沒有動工，請問朱市長口口聲聲的三環三線，「連條環狀線在你任內都沒完工，憑甚麼在那邊吹牛？」

張志豪表示，副市長侯友宜有無可迴避的責任和挑戰外，前市府發言人葉元之也必須直接面對，既然要參選市議員就該先說清楚講明白！好好解釋朱市長的三環三線為什麼跳票！

張志豪批評，葉元之之前都是為了市政工作擦脂抹粉，現在準備要跳下來當監督角色，「你到底是化妝師，還是監督者，還是朱市府的麻醉師？」

他說，絕對不會忘記2010年新北市長選戰朱市長就承諾的「三環三線，我來實現！」至今現況除了捷運工程延宕、施工進度緩慢，不只三鶯線假動工，還有萬大樹林線第一期雖然已經動工，但是第二期工程仍是遙遙無期，甚至到今天連都市計畫都還沒有通過，實在荒謬！

張志豪說，以萬大中和樹林線第一期工程為例，預計2020年底完工，很多主要幹道都因此深陷交通黑暗期，「請問前副發言人如何替朱市長解釋？未來要當監督者，又打算為誰擦脂抹粉！現在就請你一個答十個」。

(中時)

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