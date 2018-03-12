高孔廉：蔡政府應丟掉台獨與廢核兩神主牌

圖為總統蔡英文。（本報系資料照）

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旺報

前海基會副董事長高孔廉12日接受《POP撞新聞》主持人黃清龍訪談時指出，面對大陸惠台31項政策及修憲，民進黨蔡政府要丟掉台獨及廢核這兩個神主牌，好好建設台灣，搞好經濟台灣才有希望。

從事兩岸工作已30年的高孔廉說，大陸人大通過《憲法》修正案，第79條國家主席取消任期制，一個可能長期執政的習近平，對外是國家代表象徵，對內沒有限制就更有權力。其實習近平在去年十九大講話中就隱含對台統一時間表，對內兩個一百年，2021是建黨一百年，2049是建國一百年，他具有強烈使命感，提出「中國夢」、「中華民族偉大復興」，不能有分裂的台灣，否則就不完整。

他說，期望大陸內部改變不切實際。延長任期對習近平使命感是有幫助。台灣雖然有一部分的人認為時間站在台灣這邊、認為大陸人在經濟發展到一定的程度後對自由民主的要求會增加，但高孔廉提醒，大陸的社會控制遠超過一般國家，雖然中產階級崛起、貧富差距懸殊但卻未曾發生過動亂，所以台灣若期待大陸做出改變是不切實際的。

高孔廉指出，近日大陸提出的惠台31項措施是想促進兩岸經濟文化社會融合，若兩岸共同推動比較容易，但現在兩岸完全中斷，大陸跳過台灣官方真接跟社會及民眾，想要達到吸引台灣人士過去，從台灣角度後果是掏空台灣。三大掏空包括：1. 產業外移、2. 人才市場掏空、3. 資本市場掏空。對於這些影響，高孔廉認為台灣政府應該正視五缺問題，才有辦法把資源留住。

高孔廉明說，民進黨廢核造成缺電及空汙，要繼續這樣的能源政策嗎？台獨這部分不可行，沒有人說現在就要統一，統獨議題是假議題不必要浪費時間，蔡政府應把這兩個神主牌廢掉好好建設台灣，搞好經濟台灣才有希望。

(旺報)

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