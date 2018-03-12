MLB》大咖們找到家 達比修：我該早點簽約的

2018年03月12日 12:56 中時電子報 蔡銘仁

艾瑞耶塔(Jake Arrieta)今(12日)加盟費城人，自由市場的大咖球星全都找到家，早一步進小熊遞補艾瑞耶塔空缺的達比修有，對艾瑞耶塔找到家予以祝福，達比修認為，在他簽約後，球員們都陸續找到家，「回顧這段過程，我覺得為了大家，我應該早點簽約的。」

大聯盟自由市場陷入空前冷清，直到1月結束，包括達比修等大咖在內，上百名球員還找不到工作。達比修以六年1.26億美金加盟小熊後，近期包括艾瑞耶塔，大咖們陸續拿到新合約；儘管不少人拿到的價碼，跟原先預期有落差。達比修認為，或許是他的簽約，帶動整個市場動起來。

達比修說，在他簽約後，荷斯莫(Eric Hosmer)、傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)跟其他球員們，都陸續有合約上門，「我覺得我該早點簽約，不只艾瑞耶塔得找到新東家，整個市場都有這需求，要開始動起來。」

如今艾瑞耶塔找到家，達比修也替他感到開心，「我知道他成為自由球員，他在小熊投得很成功，很開心他有找到去處。」31歲的達比修進小熊，除了要頂上艾瑞耶塔的位置，也要替自己證明去年世界大賽只是失常。

達比修坦言，打季後賽確實是他選擇小熊的一個原因，但他現在更想專注於投出優質內容，「我在這能集中心力在想做的事情上。」他把熱身賽也當做例行賽，今先發上場對決運動家，投3.1局失2分、飆出5次三振。小熊終場2比7輸球，達比修無關勝敗。

(中時電子報)