進口武器 印度世界第一 亞洲與大洋洲成最大採購區

印度2018年1月26日在新德里舉行共和國日，也就是國慶日盛大閱兵的畫面。（美聯社）

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中時電子報

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12日公佈的最新統計顯示，亞洲和中東地區因戰火和緊張局勢所致，近5年來進口武器量暴增。

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，從2013年到2017年間，亞洲和大洋洲進口武器量占全球42%，為全球最大武器進口區。而印度是世上最大的武器進口國，俄羅斯是主要供應國，占新德里武器進口量的62%。

SIPRI研究員西蒙‧魏茲曼（Siemon Wezeman）說：「印度一邊與巴基斯坦、另一邊則與中國情勢緊張，持續推升對仍無法自製的大型武器需求。」

他並指出：「相形之下，中國自製武器的能力逐漸提升，並持續透過武器供應，加強與巴基斯坦，孟加拉與緬甸的關係。」

中國武器出口量5年內增加了38%，成為緬甸的主要武器供應國，占了緬甸進口量的68%，另外占了孟加拉進口量的71%，以及巴基斯坦進口量的70%。

此外，統計顯示，同一期間，美國是全球最大武器出口國，印度從美國進口的武器量在5年內增幅達6倍以上。

另一方面，從2013年到2017年間，飽受衝突所困的中東地區進口武器量增加超過一倍，增幅為上個5年期的103%，進口量占全球32%。

SIPRI指出，沙烏地阿拉伯持續對區域宿敵，也就是伊朗支持的葉門什葉派青年運動（Houthis）發動攻擊，成為僅次於印度的全球第2大武器進口國。。

而美國供應的武器占沙烏地進口的61%，英國則占了23%。

SIPRI資深研究員皮耶特‧魏茲曼（Pieter Wezeman）說：「中東地區廣泛的暴力衝突，加上對人權的擔憂，導致西歐與北美出現有關限制軍售的政治辯論。」

「不過，美國和歐洲國家仍是這個區域的主要武器供應者，在沙烏地進口武器量中占了超過98%。」

獨立機構SIPRI為了排除短期波動，以5年為調查周期，來監控全球武器進出口量。

(中時電子報)

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文章來源：SIPRI: Conflicts fuel weapon deliveries to Middle East, Asia

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