外籍家庭看護若7休1？勞動部：7成雇主有替代方案

2018年03月12日 13:19 中時 楊騰凱

勞動部今公布「外籍勞工管理及運用調查」報告，去年6月事業外勞總薪資平均為2萬6308元，外籍家庭看護工為2萬73元，均創近3年同期新高。勞動部指出，外籍家庭看護工每日實際工作時間平均約10小時，若未來給予周休1日，約7成雇主已有替代方案。

據勞動部調查，去年6月事業面外籍勞工總薪資平均為2萬6308元，若依行業別來看，製造業為2萬6284元、營建工程業2萬7932元。若和往年相比，前年同期的事業面外籍勞工總薪資平均為2萬5440元，大前年則為2萬4581元。

調查指出，外籍家庭看護工去年6月的總薪資平均為2萬73元，高於前年的1萬9643元及大前年的1萬8770元，由於外籍家庭看護工不在《勞基法》保障範圍，無法7休1，長期飽受移工團體批評，去年就有34.8％外籍家庭看護工「都不休假」，比前年的34.5％略高，當中甚至還有2.1％的雇主不給休假也不給加班費。

勞動部表示，如果未來外籍家庭看護工每7日休息1日，雇主有替代方案者占69.3％，主要替代方案以「由家人照顧」占91％為主，若政府補助雇主讓外籍家庭看護工7休1，雇主願意申請者則占30.7％。

勞動部表示，家庭面雇主僱用外籍家庭看護工前，曾經聘僱本國看護、照護服務員者占34.8％，不繼續僱用的原因以「經濟負擔考量」占80.9％最高，其次為「本國看護、照護服務員時間無法配合」占35.5％，「找不到適合的本國看護、照顧服務員」占23.2％居第三。

勞動部指出，事業面雇主在管理及運用外籍勞工時曾遭遇困擾者占42.2％，其中以「語言溝通困難」占84.9％最高，其次為「衛生習慣不佳」占36.4％。家庭面雇主僱用外籍家庭看護工有困擾者占34.6％，困擾原因亦以「語言溝通困難」占73.5％最高，「愛打電話、聊天」占39.3％居次。

(中時)