文青作家幹北農總座？孫大千：一人得道 雞犬升天

圖為北農總經理吳音寧。（本報資料照）

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中時電子報

台北農產公司因錯誤決策，搞到菜價崩盤，大家才知道，原來背後的總經理吳音寧是個外行人（文學家），只因為其父吳晟為總統府資政，才有機會任此要職，領年薪250萬。對此，台北市長參選人孫大千痛批：這真的是標準的「一人得道，雞犬升天」！

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孫大千在今(12日)發文，質疑總統蔡英文用人為親，把國家公器當成囊中之物，他提出五點問題：

第一，任命一個看不懂財報的文青作家，擔任台北農產公司的總經理，原因是什麼？

第二，農民的權益被放在什麼位置，這不是民進黨在決定台農總經理人選時的首要考量嗎？

第三，因為這次荒腔走板的人事酬庸，引發蔬菜量爆增價狂跌，農民的損失，可以向民進黨要求賠償嗎？

第四，民進黨執政後，不但黨工可以得到優於勞基法的待遇，綠營人士和家人更是坐擁高薪，吃香喝辣，這難道就所謂的「莫忘初衷」？

第五，這樣「兩光的」人事安排是發生在國民黨執政時期，想想民進黨自己會怎麼樣的狂罵呢？

吳音寧生於1972年，東吳大學法律系畢業，曾任《台灣日報》、行政院文建會《文化視窗》編輯，彰化縣溪州鄉公所主任秘書，現任北農公司總經理。曾獲彰化縣磺溪文學獎、法律文學創作獎首獎、時報文學獎人間新人獎，著有《江湖在哪裡？——台灣農業觀察》。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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