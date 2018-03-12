「2018中台灣元宵燈會」240萬人次賞燈 畫下圓滿句點

2018中台灣元宵燈會台中公園燈區的主燈，觀光旅遊局將提供給贊助商等展出。（陳世宗翻攝）

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清水區台中市港區藝術中心的「母犬守護」花燈，市府將移至社區空間展出。（陳世宗翻攝）
台中公園燈區的日本青森縣平川市睡魔花燈，將移至台中文化創意產業園區繼續展出！（陳世宗翻攝）

「2018中台灣元宵燈會」於11日晚劃下圓滿句點，今年台中公園及清水港區藝術中心2個燈區，賞燈遊客合計超過240萬餘人次；台中市政府觀光旅遊局長陳盛山說，今年雙燈區主燈造型「公犬遠瞻」及「母犬守護」，特增加鐳射光效果，還有舞者隨主燈秀翩翩起舞受到熱烈歡迎。

陳盛山指出，為期16天「2018中台灣元宵燈會」，日本青森縣平川市特別贈送5米高扇形睡魔花燈到台中展出，每天都吸引大批遊客爭相拍照；今年睡魔花燈由平川市傳統製燈師傅手工打造，再以海運方式運送到台中，過程可說是相當不容易。

觀光旅遊局表示，為增進與青森縣交流，讓更多遊客欣賞平川市的扇形睡魔花燈，該局將移置睡魔花燈至台中文化創意產業園區繼續展出，歡迎民眾4月份前往觀賞。台中公園及清水港區藝術中心展出的花燈，市府將安排提供給贊助商及部份社區公共空間持續展出。

觀旅局強調，台中市將在今年11月舉辦「2018台中世界花卉博覽會」，明年也將舉辦2019東亞青運動會、2020世界蘭展等，相信可持續吸引更多觀光客入境台中，讓台中成為全球知名的盛會城市，並直接帶動經濟發展促進相關產業繁榮。

(中時)

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