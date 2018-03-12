唐鳳出席聯合國會議 秀小英玉照搏眼球

2018年03月12日 14:50 中時 張理國

中梵傳出即將簽訂主教任命協議，政務委員唐鳳再度數位外交出擊。唐鳳日前出席教廷及聯合國永續發展方案網絡UNSDSN共同主辦的人工智慧研討會，以「人工智慧、倫理及民主之未來」為題，分享台灣數位經驗，與會人士高度肯定唐鳳分享的正面經驗，但唐鳳幕僚認為，這是「數位外交」的再一次累積，不一定要聚焦在台梵關係之上。

唐鳳去年透過數位機器人，出席聯合國網際網路治理論壇（Internet Governance Forum, IGF），被視為「出奇招」外交突破，席間雖一度引起大陸代表抗議，但最後仍順利進行。這次唐鳳則是出席教廷「宗座社會科學院」舉辦的研討會，在大螢光幕投影秀出蔡英文總統的照片，並打上蔡總統「Tasi president」及台灣價值 「values of Taiwan」等字樣，唐鳳在使用的iPad背面，還貼上有中華民國與梵蒂岡國旗，凸顯台梵關係。

唐鳳辦公室表示，這次研討會主題是「人工智慧、倫理及民主之未來」，有包括美、德、義、以、巴西、奧地利及台灣等7國、約10多位演講者應邀出席，唐鳳幕僚說，與會多數談的是數位科技的負面影響，像是臉書影響美國總統選舉、對個人隱私的侵犯，與會對於唐鳳報告內容相當感興趣，像是運用 vTaiwan的數位平台處理Uber爭議，對與會者提供獨特的經驗。

至於外界聚焦台梵關係，唐鳳幕僚認為，這是單純的全球性數位交流，不一定要聚焦在台梵關係之上。

(中時)