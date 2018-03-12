大陸國造水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600今年下半年將進行水上首飛

2018年03月12日 17:54 中時 楊家鑫

「大陸製造」不再是廉價、低技術的代名詞，無論航太科技或飛機製造業，大陸都取得相當成果。大陸中新社報導稱，中國大陸自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600將於今年下半年進行水上首飛，研製工作將迎來又一重大里程碑。此前外界認為，此款飛機對於大陸南海的後勤、救難等工作將有很大的幫助。

大陸中新社報導指出，作為國家航空工業重大工程研製專案的AG600飛機，2009年6月經國家正式批復立項；2012年攻克關鍵技術，完成初步設計；2014年完成詳細設計、全面轉入試製；2015年機體大部件陸續交付和部件總裝；2016年7月23日正式完成總裝下線；2017年12月24日在廣東珠海成功完成陸上首飛。

中國航空工業新聞發言人周國強表示，2018年1月24日，AG600飛機進行了2018年第一次飛行，這是第二次試飛，與首飛間隔僅一個月時間。1月26日又進行了第三次試飛。2018年的兩次飛行主要對飛機性能進行摸底驗證試飛，飛機各系統功能正常，並完成了預定試飛科目，表明飛機已正式轉入陸上科研調整試飛階段。

報導稱，周國強披露，AG600飛機將在珠海完成陸上調整試飛，然後轉場荊門，開展水上試飛前的系列準備工作。

他強調，該飛機水上首飛前，還將通過水密特性試驗、水面低速、 中速、高速滑行等試驗，完成對飛機機體水密情況檢查，對飛機在水面的橫向與縱向穩定性、快速性、操縱性和噴濺特性等驗證。

周國強表示，AG600飛機的研製對中國民機產業的發展具有里程碑意義。通過項目的研製和應用，對提升國產民機產品供給能力和水準，促進中國應急救援航空裝備體系建設的跨越式發展，助推「一帶一路」倡議、國民經濟發展、海洋強國建設都具有重大意義。

(中時)