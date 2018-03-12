日經新聞：川普與金正恩會談有三個腳本

2018年03月12日 17:54 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國總統川普接受北韓領導人金正恩的邀請，將在5月與金正恩舉行首腦會談。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）12指出，一方面有觀點期待美朝首腦會談能夠一舉解決威脅東亞安全的北韓核導問題，另一方面也有觀點擔心談判不能最終解決問題，失敗後緊張氣氛將再次升溫。川普和金正恩將冒險一搏。

日經報導說，川普將11月的期中選舉視為總統的「成績單」，必須防範北韓完成將美國本土納入射程的洲際彈道導彈（ICBM）的開發。他希望在歷任總統均受挫的朝鮮半島無核化問題上發揮領導能力，取得華麗的外交成果。美國政府高官表示「金正恩是獨特的專制國家中唯一有決策權的人物。川普當然會接受金正恩提出的會談邀請」。

另一方面，金正恩在向川普釋放的訊息中，表達了無核化的意願，並表示對話期間將凍結核試驗和導彈試射。遭到制裁壓力和武力威脅的金正恩，與川普的利害關係似乎達成了一致。

日經指出，川普和金正恩採取唯我正確的統治方式，並且兩人均缺乏政治經驗。金正恩表示「如果能夠與川普總統直接對話，就能取得成果」，擅長開展「交易式外交」的川普馬上接受了金正恩的提議。自己出馬的話將解決問題，這種盲目的自信隱藏著風險。

日經認為，美朝首腦會談的腳本主要有以下三種。（1）美朝在無核化問題上達成歷史性共識；（2）談判失敗，朝鮮半島的戰爭風險升溫；（3）達成妥協協議，北韓拖延時間。

關於美朝首腦會談的目的，川普如此表示：「為了達成永久性的無核化」。美方力爭實現完全、可驗證、且不可逆的無核化，僅僅凍結核開發並不夠，必須將北韓國內的核設施摧毀，將核物質運往海外等，還需要讓國際原子能總署（IAEA）人員進入北韓進行嚴格的核查。

不過，美國曾多次被北韓耍弄。美朝在第一次核危機的1994年就北韓凍結核開發，美國向北韓提供輕水反應爐達成協議。在當年的六方會談中，發佈了美國承諾不攻擊、不侵略北韓，北韓放棄核武器的共同聲明。但每次達成協議之際，都會就北韓先推進無核化，還是美方先提供經濟援助和解除軍事制裁而出現對立。最終北韓撕毀協議，大力推進核導開發。

日經指出，如果美國判斷北韓難以完全放棄核武，美朝談判很可能決裂。屆時為了徹底切斷危機的根源，美國在朝鮮半島動武的疑慮將升溫。

另一方面，金正恩很可能希望透過不徹底的美朝協議來為洲際彈道導彈的開發拖延時間。為了説服強硬派的川普，預料金正恩將會製造驚喜，可能拿出階段性廢棄洲際彈道導彈和無核化的時間表。預計北韓將要求美國承諾不攻擊、不侵略北韓，力爭將1953年簽訂的停戰協定變成和平協定，還希望與美國實現邦交正常化。

而美國方面，北韓政策特別代表尹汝尚在2月底辭職，國務院的北韓專家人手短缺。對於川普來説，如果能阻止北韓完成達到美國本土的洲際彈道導彈，可能選擇透過妥協的美朝協議來封鎖當前的危機。

(中時)