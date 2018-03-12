竹縣立委增1席？選區畫分公聽會上議員極力要求

2018年03月12日 14:09 中時 莊旻靜

新竹縣議員張春鳳在會中指出，未確認立委是否增席，而先討論選區畫分，若最後未增席，如同「被調戲」。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳極力爭取新竹縣立委增席，他以新竹縣人口穩定成長，不增席不合理。（莊旻靜攝）

新竹縣第10屆立委選舉區畫分簡圖。（莊旻靜翻攝）

第10屆立委席次分配與選舉區變更案流程。（莊旻靜翻攝）

新竹縣第10屆立法委員選舉區畫分公聽會今天（12日）在新竹縣議會舉辦，現場多名議員及黨部派員參加，表述各自意見，不過在公聽會一開始，縣議員張春鳳就指出，「若未先確定立委會增加至2席，那開選區畫分公聽會意義何在？」也有議員因此發言後即離席，中央選舉委員會選務處長高美莉表示，是否確認增席，還需5月由立法院審議。

這場公聽會12日上午在議會大禮堂舉辦，縣長邱鏡淳指出，新竹縣人口穩定成長，依照第7屆算法，新竹縣理應增加1席，原先聽聞中選會將以第4屆算法，新竹縣維持1席，經各界反彈，行政院長賴清德到竹縣時，湖口鄉長林志華也當面遞交陳情書，替新竹縣保住1席。議長張鎮榮也贊成增至2席，希望有理性討論空間。

按照第10屆立委席次分配與選舉區變更案流程，中選會先提出選區畫分草案建議案，接續由直轄市、縣市選委會依據中選會決議畫分原則，必要時召開公聽會，3月底提報中選會。再由中選會回收各縣市提報的選區畫分草案，舉行委員會審定，5月底提報立法院審議，如果立院否決，則將在30日內重新提出，立法院也應於12月底前，對選區變更案完成同意，若未能於期限內完成同意部分，則由行政、立法2院長協商解決。

張春鳳則批評中選會「避重就輕」，在新竹縣立委未能確認是否增席狀況下，討論選區劃分並無意義，「未確認前提就先提後續（立委增席後選區畫分），這是在調戲我們嗎？」副議長陳見賢也指，「如果推翻（立委增席），今天也不用開會了」。

縣議員邱振瑋也說，若立委增席要等立法院審議，「今天開會無意義」他發言後即離席表示抗議，趙一先也說，原住民選區也有非原住民，「先確認2席才有意義」，他隨後也離席。出席議員包含彭余美玲、羅吉祥等也表述「應增至2席」意見。

縣議員林思銘隨後緩頰，他提到，今天召開公聽會「是中選會在幫我們」，至於立委增席是否有變數，是立法院決定而非中選會，目前第一階段已成功，第二階段則要看立院，但「新竹縣的聲音要讓大家知道」。

這場公聽會包含國民黨、民進黨、民國黨、時代力量等黨部均派員參加，上述政黨多贊成立委增加至2席，民國黨徐欣瑩團隊特助陳彥君指出，在選區畫分部分，若以人口作為考量服務與依據，可將竹北市第1選區切割出，納入第2選區，第1選區則以竹北市第2、3、4選區、新豐、湖口、新埔為主，第2選區則為竹北市第1選區加上竹東鎮等其他鄉鎮。

不過其他黨派、議員也基於行政區畫分考量，有不同看法，多數贊成由新竹縣選委會提出方案，第1選區為竹北、新豐、湖口，其他鄉鎮歸第2選區。高美莉則表示，會將公聽會上所有人發言、意見等，帶回中選會作為參考。這場會議出席者包含副縣長楊文科、立委林為洲辦公室主任陳金煌、縣議員陳正順、羅春蘭、鄭美琴、葉芬英特助張木海等人。

(中時)