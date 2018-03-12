前法官性騷擾助理案輕判 監委：法庭組成有疑義 將提再審

2018年03月12日 14:14 中時電子報 李月華

針對司法院職務法庭就前法官陳鴻斌性騷擾女助理一案提起再審，於107年3月8日改判：「原判決廢棄，陳鴻斌罰款，其數額為任職時最後月俸給總額壹年」判決，與先前判決結果顯然落差過大，且法庭組成恐有疑義，本案調查委員王美玉、方萬富將於收到判決書後，研究提起再審。

該案係司法院將前法官陳鴻斌移送法官評鑑，並經民間司改會請求評鑑，嗣司法院將評鑑結果移送監察院審查，經監察院於104年10月7日提案彈劾通過，司法院職務法庭於105年10月17日作成104年度懲字第2號，判決：「陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」。

民間司改會今日到監察院陳情指出，石木欽於106年12月22日接任公務員懲戒委員會委員長，依法官法第48條第1項應由其擔任再審合議庭之審判長，但再審合議庭之審判長卻為林文舟法官，林文舟法官受訪時表示是為顧及當事人想法才不更換法官，但再審合議庭法官林紀元因病辭任時，為何不是由委員長石木欽加入合議庭，可見再審合議庭刻意排除委員長加入，再審合議庭組成不符法官法規定，訴請監察委員提起再審。

本案經監察院調查，前法官陳鴻斌計有諸多行為不檢情形，諸如101年11月至12月間於辦公室擁抱助理、於該助理續聘會議前一天101年12月19日夜晚於政大河堤對其牽手及親吻、102年1月4日陳鴻斌邀約於公傷假期間之助理單獨出遊、103年4月至6月間於辦公室撩撥助理頭髮，並對助理稱不希望她跟其他人去消遙、103年6月10日於辦公室內使助理未能自由離開辦公室等。此外，監察院更在職務法庭審理過程中力陳：法官與助理間存有實際權力不對等之隸屬(支配)關係，縱使前法官陳鴻斌歷年考績優秀，亦不能免除違失行為責任，因為依照法官法規定，行為不檢並不以影響判決結果為要。然而，職務法庭之再審判決不採納上開見解，反在婦女節這一天作成與目前性別平等觀念差異甚鉅的判決，對此，監察院深表遺憾。

王美玉、方萬富兩位委員表示，縱前法官陳鴻斌具悔意，亦不得免除其違失行為責任，本案法官評鑑結果與職務法庭之判決，均一致認為陳鴻斌應免除法官職務，再審程序固然受到不利益變更禁止原則之拘束，惟判決結果仍然前後差異過大且說理不足，且本案具有指標性的意義，代表了司法機關對性別平等的觀念與執行情形，加上再審合議庭組成恐有違反法定法官原則，因此將於收到再審判決後研究提起再審，盼職務法庭能再行審酌再審判決的合理性。

(中時電子報)