林志穎MV宛如國際車展 10億跑車進泥地險卡住

林志穎近日推出新專輯。（娛人制造提供）

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林志穎近日推出新專輯。（娛人制造提供）
林志穎雙胞胎兒子驚喜探班。（娛人制造提供）

林志穎新專輯砸超過千萬、邀林俊傑打造， 新歌〈一步之遙〉 MV結合林志穎喜歡的車子，以「露天電影院」為場景，動員300位粉絲和價值10億的跑車，現場集結台灣各大珍藏跑車，宛如國際車展，場面壯觀；拍攝時台北陰雨棉棉，不顧停車場草地到處都是泥濘，大方把車子開進泥地，結束後車子卡在泥地中，只好叫來壯漢推車。

〈一步之遙〉MV拍攝時台北陰雨棉棉，停車場草地充滿泥濘，愛車如命的車主為了力挺林志穎，二話不說大方把車子開進泥地，退場時甚至有好幾台車卡在泥地中，只好叫來壯漢幫忙推車，大夥忙到半夜才順利把車開走。為了這支MV，林志穎連續上工超過48小時，第一天拍攝舞蹈場面，邀來合作多年的大目老師編舞，設計不同以往的編舞方式及走位，林志穎為此下足功夫練舞，呈現不同以往的新鮮感！

此外，他還變換多套帥氣西裝，不斷反覆拍攝舞步直到深夜，林志穎敬業說「沒關係！我是夜貓子作息」；拍攝時，他雙胞胎雙胞胎兒子Jenson、Kyson驚喜探班，雙娃分別坐在林志穎腿上觀看螢幕畫面，超跑達人弟弟林志鑫也到場坐鎮，發揮專業知識介紹名貴跑車。

(中時)

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