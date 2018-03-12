崔佩儀53歲想拚第二胎？婦產科醫師：別傻了！

崔佩儀53歲拼生女。（林淑娟攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

53歲的藝人崔佩儀，近日在錄中天《小明星大跟班》節目時透露，已經更年期的她，吃了刺激女性荷爾蒙的藥後，月經又來了！打算再拚一個女兒。不過博元不孕症試管嬰兒中心院長蔡鋒博則說「別傻了！借卵子比較實際」，還附帶提醒「81公斤、53歲，更年期又有月經，小心子宮內膜病變」。

繼日前62歲高齡產婦自然產案例後，53歲的崔佩儀想拚懷孕，再度引起熱議。據了解，崔佩儀的老公很想要一個女兒，原本已經更年期的她，吃了刺激女性荷爾蒙的藥，兩個月前發現月經又來，開始跟老公積極「做人」，但婦產科醫師蔡鋒博並不看好。

蔡鋒博在臉書粉絲團《彰化博元婦產科：晶片快篩：訂做優生寶寶 中心》發文指出「我跟你掛保證，做到沒力也不會有希望，何況吃了動情激素又流血，有可能是子宮內膜太厚、子宮內膜病變、子宮內膜增生而引起的不正常出血，值得警惕小心，也許要到醫院檢查」。

蔡鋒博並舉出子宮內膜癌案例指出，一名六十多歲婦人，在五十歲的時候停經，因為怕服用荷爾蒙補充劑會得癌症，所以食用所謂的健康食品，包括大豆異黃酮、中藥。有一天不正常出血，做陰道超音波發現子宮內膜很厚，做子宮內膜切片發現，竟然是子宮內膜增生，已經接近癌症，她回去把她吃過的健康食品拿去檢查，發現裡頭摻有大量的動情激素。

因此提醒53歲的崔佩儀，更年期又有月經，小心子宮內膜病變。

(中時電子報)

文章來源：彰化博元婦產科臉書

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