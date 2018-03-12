竹市清華附小奪全國北區音樂賽管樂合奏B組第1名

新竹市清華附小管樂團摘下全國北區音樂賽管樂合奏B組特優第1名。（陳育賢攝）

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新竹市清華附小管樂團摘下全國北區音樂賽管樂合奏B組特優第1名。（陳育賢攝）
新竹市清華附小管樂團摘下全國北區音樂賽管樂合奏B組特優第1名。（陳育賢攝）

屢次代表新竹市參加全國音樂賽的清華附小管樂團，近日再次代表參加全國北區音樂賽，以優異、細膩的精彩演出獲得評審青睞，在20組來自各縣市的參賽隊伍中，以92.28的高分脫穎而出，勇奪全國北區特優第1名。

清華附小指出，該校管樂團是由前校長楊雲龍與前主任于國鈞共同於1998年創立，歷經校內多任校長與校內指導老師的更替下持續成長，2011年起邀請國內知名指揮家張穎中老師擔任指揮，其專業的指導讓附小管樂團如虎添翼，表現進步神速。

2012年管樂團首次取得新竹市代表權進軍全國北區音樂比賽，當年即獲得優等佳績，2013年起至2017年，附小管樂團歷經邱蘭婷與陳淑娟兩位校內指導老師接棒管理，屢屢榮獲新竹市國小管樂合奏B組冠軍，並代表新竹市征戰全國北區比賽，連年都奪得全國北區特優的好成績。

校長溫儀詩表示，孩子們全力以赴的精神與傑出優異的表現，令人相當感動，清華附小管樂團此次締造成軍以來最優異的成績，團員與家長們喜悅激動的情緒溢於言表，全校師生更是歡欣鼓舞，感到與有榮焉。

而團員們背後的辛苦是外界所無法體會的，寒冬時，學生們個個天未亮就要摸黑出門，練習時因反覆吹奏不下數千次而腫脹破洞的嘴唇，是大家共同的印記，但辛苦終能得到回饋，此次空前的榮耀就是屬於團員們的，學校甚至全新竹市都以清華附小管樂團為傲。

(中時)

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