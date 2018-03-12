14連霸 新興國中口琴合奏蟬聯全國冠軍14年

新興國中口琴社今年代表台南市參加全國賽，締造連續14年拿到口琴合奏全國賽冠軍佳績。（新興國中提供）

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新興國中口琴社今年代表台南市參加全國賽，締造連續14年拿到口琴合奏全國賽冠軍佳績。（新興國中提供）

叫他們第一名！新興國中口琴社今年代表台南市參加全國賽，締造連續14年拿到口琴合奏全國賽冠軍佳績，成績揭曉，學生激動不已，「我們完成使命，獲得第14次冠軍啦!」

新興國中口琴社團屢在全國學生音樂比賽囊獲首獎，今年代表台南市參加全國賽，再度榮獲冠軍，並達成口琴合奏全國14連霸及口琴四重奏第8次全國拿到優等或特優的超優異佳績，傲人成績背後，是孩子們努力練習、堆疊而出的成果。

新興國中口琴社在歷任校長及現任校長蘇恭弘支持發展下，年年都在全國賽擊敗對手，今年在蘇當堯老師指導下，以自選曲「新世界交響曲第四樂章」，一舉拿下特優殊榮，創下連續14年拿到口琴合奏全國賽冠軍紀錄，與永華國小、台南一中，共同為台南市爭取3個口琴合奏特優的亮麗表現。

蘇恭弘表示，結合永華國小口琴社團，同學在升上國中之後繼續在新興國中持續練習，因此，連年都有優異競賽成績，值得一提的是，今年在台南ㄧ中口琴合奏12名比賽選手中，就有6名來自新興國中。

蘇恭弘說，新興國中推動藝術與音樂教育不遺餘力，除了口琴社團，國樂團合奏也榮獲台南市音樂比賽優等，2017全民節電戲劇競賽榮獲佳作，全國美術比賽西畫類榮獲佳作等佳績，還有一組同學正備戰4月的全國創意戲劇比賽，期待讓台南市的藝文實力在全國綻放光芒。

(中時)

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