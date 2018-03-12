毛孩歡樂天堂 中市擬設寵物旅遊、公車、環保自然葬區

2018年03月12日 15:01 中時 盧金足

「2018台中世界花卉博覽會」11月盛大登場，市府推出凡認養動物之家犬貓，就可獲得花博最早鳥票一張，以鼓勵支持認養的民眾。（盧金足攝）

毛小孩生命走向終點時，如何找到安息之地！台中市府農業局12日在市政會議報告「打造友善動物城市，毛小孩的歡樂天堂」，提出研議在神岡殯葬區試辦一處毛小孩的環保自然葬專區，但因殯葬區規定以往生者為主，動物貓犬未在法令之內，也要發行「寵物專屬旅遊手冊」，編製飼主和毛小孩可共遊的旅旅行程，而且認養一隻犬貓即可獲得花博早鳥票鼓勵。

打造台中成為國際的毛小孩友善指標城市，市府從生命教育宣導推廣、落實犬貓防疫及改善動物環境等面向持續努力，並率全國之先，訂定寵物屍體處理及寵物生命業管理自治條例，同步規劃成立寵物環保自然葬專區、發行寵物專屬的旅遊手冊，並研議友善寵物公車等，希望透過多管齊下，讓毛小孩從生前飼養到臨終都能獲得妥善照顧。

農業局長王俊雄今天在市政會議進行「友善動物城市，打造毛小孩的歡樂天堂」專案報告，王俊雄指出，台中市去年已達成收容所動物「零撲殺」目標，接下來積極提升毛小孩的環境及飼主教育，除了完成改善南屯動物之家，已連續2年獲得行政院農業委員會全國最優動物收容場所肯定，市府正改建后里動物之家，完工後將成為動物收容、認養及教育的典範。

王俊雄表示，今年動保處即增加9名正式人員編制，並每年挹注1000萬元預算在動物福利資金，不管從人力及預算，都不斷努力提升。除了持續加強飼主生命教育，進行嚴格管制措施，針對惡意遺棄或事證明確的棄養行為，過去多開立勸導單，市府採取加強裁罰方式，2016年已裁罰35件、2017年37件，並經行政院農委會評比，獲得全國裁罰率提升最佳獎，希望透過多管齊下，提升毛小孩待遇與環境。

而在動物臨終關懷方面，王俊雄指出，市府規畫在神岡崇樸園旁設置寵物環保自然葬專區，去年並率先訂定《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》。

此外，目前也著手訂定《台中市寵物生命紀念業管理辦法》，讓飼主在將寵物屍體交付業者處理時，獲得多一層的保障。

「2018台中世界花卉博覽會」將於今年11月盛大登場，市府也推出凡認養動物之家犬貓，就可獲得花博最早鳥票一張，以鼓勵支持認養的民眾；此外，市府也編輯飼主及毛小孩共遊的大台中旅遊手冊，結合花博及各大景點，為花博行銷，也有助觀光發展。

林佳龍表示，台中市近年來對於動物保護工作的努力，已獲得政府及民間單位評比肯定，社會文明取決於善待動物，這是對生命的尊重。動物保護工作主要在於宣導推廣、落實犬貓防疫及營造友善動物環境等面向，在動物保護推廣上，學校教育非常重要，市府持續推動學校動物保護教育相關課程、活動，讓動保觀念從校園扎根。

目前后里動物之家正在整建中，打造5星級的流浪動物收容環境外，並加強闢建寵物公園，同時也研議規劃「友善寵物公車」，打造台中成為毛小孩的樂園，呼應花博精神，落實石虎保育，市府正擬定保育自治條例，打造台中成為友善動物城市。

教育局長彭富源表示，教育局持續加強保護動物宣導及生命教育課程，目前國中小學已進行宣導628場、共計有19萬2600人次參與，透過聯絡簿方式，鼓勵家長及家中有寵物的家庭來參與農業局相關宣導活動，此外，也計畫引進民間資源，透過假日市集等方式，引導親子體驗、實作，加強宣導效果。

中興大學獸醫學院院長張照勤肯定市府對於動物保護的努力。他感謝林佳龍關懷這座城市，對動物生命也有所照顧，讓台中市更加溫暖。市府這幾年的努力，讓台中市邁向國際大城，不管是國人還是國際友人，都能看到台中市的進步，未來也希望持續與市府合作，一同努力營造台中市成為毛小孩天堂。

(中時)