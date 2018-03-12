比安眠藥有用！男子偷車一覺天明 連續狂偷16車

2018年03月12日 15:05 中時 謝明俊

李某為了解決失眠行竊16部自行車。〔警方提供〕

家住北市大安區的李姓男子，因有長期失眠問題，8個月前，他無意中偷了路旁1部自行車後，竟產生興奮感，當天竟安然入睡，李某竟開始偷自行車助眠，臺北市刑大據報與大安分局組成專案鎖定李某後，日前在大安區蒲城街查獲李嫌，並帶同警方起出他偷的自行車16部，偵詢後依法送辦。

44歲的李姓男子，先前未曾犯過任何刑案，是1個單純的老百姓，但他長期來罹患失眠，四處求醫都沒法解決，讓李某生活非常困擾。2017年7月間，李姓男子在大安區住處附近看見1部自行車沒有上鎖，李某突然興起，逕自將自行車騎走，又見自行車部分零件毀壞，李某找了自行車店翻修恢復性能後，李某當下突然獲得1種快感，當天晚上回家睡覺，竟然一覺到天明，失眠癥好像不藥而瘉。

從此以後，李某就經常四處找自行車行竊，並將車子翻修改造，來幫助自己入眠，8個月下來，李某在大安區捷運忠孝新生站、古亭站、以及捷運中山國中站等地方，挑選較破舊的自行車行竊，再牽去自行車行維修翻新後，藏放在師大路等地。

北市大安警分局連續接獲民眾報案腳踏車失竊，於是聯合市刑大肅竊組組成專案，詳細調集各失竊地點監視器分析過濾，發現1名身穿綠色運動服、後背網球袋，騎自行車的男子都巧合地出現在失竊地點週邊，警方於是鎖定該名男子。

警方接著派員密集查訪搜尋，日前在大安蒲城街發現相同穿著的男子，警方上前盤問，並提出事證，李姓男子才坦承偷車，並帶員警到師大路等地點，起出李某偷得的16部自行車。

警方清點這16部贓車，其中包括1部電動腳踏車，經員警以臺北市警局「民眾自行車實名自主登錄」系統，以及刑案資料庫比對後，才找到4位車主身分，還有12位車主未能連絡前來領回，警方呼籲失主儘速與刑大肅竊組連繫認領，並請其它市民多利用北市警局建立的「自行車實名登錄」系統，登錄愛車資料，以防自行車被竊時，事後得以尋回。

(中時)