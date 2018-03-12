新式探雷器可看到土裡金屬物 地雷無所遁形

透過探雷器與數位電子系統的連結，工兵可以由顏色看到地下的可疑物體，也就是右側的橘色區域。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

除雷一直是麻煩又危險的事，工兵們拿著探雷器搜索土裡的地雷，專心聽著聲音反應以確定位置，然而聲音提示容易受到外界影響，於是美國陸軍正在開發新技術，讓探雷器與平板電腦相結合，使工兵可以看到土裡的金屬反應，探雷可以更精確。

美國陸軍網(army.mil)報導，這項技術被稱為「即時空間定位追踪」，將探雷器與平板電腦連結後，士兵在掃視時，螢幕上會出現該區域的地下狀況，金屬物質以橙色表示，就能顯著的發現哪些區域有金屬物體，那就很可能是地雷或其他爆炸物。

夜視與電子感應器部門的研發員克里斯托福．馬歇爾(Christopher Marshall)說：「這套探雷系統，可以使工兵立即看到物體的形狀和大小，也可以使操作變得更容易，當然也就能更快地後續處理。」

這項系統可說是探雷技術的電子數位化提升，不但可以目視地雷的可能位置，甚至直接以GPS定位，即時回傳地雷的信息給其他友軍，以往的掃雷程序是發現地雷後，工兵會在該區域插上旗子標示，通知其他友軍來除掉，現在通過GPS定位就更有效率。

新式探雷器的操作過程。

這項系統還能提示士兵擺動探雷器的幅度，以確保他們不會因為疲勞而姿勢不正確，從而可能導致他們錯過隱藏的物體。馬歇爾說：「如果士兵擺動的幅度變小，那可能是他們疲勞的預警信號，所以系統會提醒他，也會提醒其他的除雷團隊，可能該換班休息了。」

(中時電子報)

文章來源：Army developing system to allow Soldiers to see buried bombs for route clearance

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