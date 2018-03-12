財源滾滾來　烘爐地福德正神悠遊卡限量上市

悠遊卡公司推出《烘爐地-福德正神悠遊卡》，卡片內含1元發財金，且經福德正神過爐加持，讓持卡人好運滾滾來。（悠遊卡公司提供）

友善列印
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悠遊卡宮廟文創品又創新意，將推出《烘爐地-福德正神悠遊卡》，這是首款與土地公廟合作發行的福德正神悠遊卡，卡片內含1元發財金，直接加值在卡片內；另外卡片為神明香味卡，特別在烘爐地南山福德宮，經由福德正神過爐加持，盼信眾旅途平安又發財。

農曆2月2日土地公生，俗稱「頭牙」，為工商業界在新年度祭拜土地公的第一個日子，悠遊卡在今年土地公生到來的前刻，發行《烘爐地-福德正神悠遊卡》，祝各方信眾與卡友「財源滾滾好運來」。

過去悠遊卡公司曾與北、中、南部媽祖廟合作發行媽祖悠遊卡，獲得廣大迴響，詢問度很高。為更貼近信眾們的需求，這次找到烘爐地南山福德宮，與廟宇合作發行土地公悠遊卡，3月14日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及PChome 24h購物販售，每張100元，數量有限，售完為止。

《烘爐地-福德正神悠遊卡》卡片內含1元發財金，有別於以往實體硬幣的呈現，直接加值在卡片內，同時經過過香爐儀式，護祐持卡人財源滾滾、事業順利；版面金光閃閃，首次對外發行香味卡，讓添加檀香香味的卡片，能更顯土地公隨身護祐的效果。

悠遊卡公司表示，為了更貼近民眾，悠遊卡在烘爐地南山福德宮也提供小額消費應用，讓信眾在需要添香油錢時，也可使用悠遊卡刷卡付費，既省時又環保。

(中時)

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