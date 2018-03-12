挨告老修女當庭暴斃 最後喊話：求凱蒂佩芮收手

2018年03月12日 14:58 中時電子報 吳品瑤

出了名會賺錢的天后凱蒂佩芮(Katy Perry)，除了生活過的高檔之外，也把錢花在買房產，多年前她看上洛杉磯費利茲區一處占地逾3萬平方公尺的修道院，大方掏台幣4.5億買下該處當新家，沒想到與居住在其中多年的老修女們爆發買賣糾紛，雙方為房產上法庭纏鬥多年，近來事情竟有驚人發展，其中一名老修女竟當庭猝死。

凱蒂佩芮多年前花大錢向天主教洛杉磯總教區買修道院，然從1970年便居住在該處的兩位修女霍爾茲曼和卡拉南，不能接受天后歌曲的大膽tone調而拒絕成交，即便凱蒂親自拜訪展現信仰與誠意，然未能得到修女們的信任，而霍爾茲曼和卡拉南之後更在未經梵諦岡、洛杉磯總教區和教廷同意的情況下，把修道院平價賣給餐飲與地產大亨妲娜侯利斯特，盼這筆錢能照顧居住其中的5名修女的養老生活。

老修女們偷賣修道院的行為，引發凱蒂佩芮於2016年採取法律行動，不僅成功阻止交易，並於去年底與教區獲得近1000萬美金(約台幣3億)賠償，據《FOX 11 Los Angeles》報導，天后與修女們纏訟多年，上週五高齡89歲的修女霍爾茲曼，上週五出席判決後的聽證會時，竟當庭猝逝，而她死前曾接受福斯電視台訪問，向天后喊話：「凱蒂佩芮請收手吧，妳這麼做對任何人都無益，反倒傷害了很多人」，這成了修女霍爾茲曼的最後遺言，目前相關法律程序都喊卡。

(中時電子報)