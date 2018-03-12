挨告老修女當庭暴斃 最後喊話：求凱蒂佩芮收手

凱蒂佩芮因買修道院而跟老修女對簿光堂，沒想到修女霍爾茲曼上週五竟當庭猝死。(達志影像)

友善列印
中時電子報

出了名會賺錢的天后凱蒂佩芮(Katy Perry)，除了生活過的高檔之外，也把錢花在買房產，多年前她看上洛杉磯費利茲區一處占地逾3萬平方公尺的修道院，大方掏台幣4.5億買下該處當新家，沒想到與居住在其中多年的老修女們爆發買賣糾紛，雙方為房產上法庭纏鬥多年，近來事情竟有驚人發展，其中一名老修女竟當庭猝死。

凱蒂佩芮多年前花大錢向天主教洛杉磯總教區買修道院，然從1970年便居住在該處的兩位修女霍爾茲曼和卡拉南，不能接受天后歌曲的大膽tone調而拒絕成交，即便凱蒂親自拜訪展現信仰與誠意，然未能得到修女們的信任，而霍爾茲曼和卡拉南之後更在未經梵諦岡、洛杉磯總教區和教廷同意的情況下，把修道院平價賣給餐飲與地產大亨妲娜侯利斯特，盼這筆錢能照顧居住其中的5名修女的養老生活。

老修女們偷賣修道院的行為，引發凱蒂佩芮於2016年採取法律行動，不僅成功阻止交易，並於去年底與教區獲得近1000萬美金(約台幣3億)賠償，據《FOX 11 Los Angeles》報導，天后與修女們纏訟多年，上週五高齡89歲的修女霍爾茲曼，上週五出席判決後的聽證會時，竟當庭猝逝，而她死前曾接受福斯電視台訪問，向天后喊話：「凱蒂佩芮請收手吧，妳這麼做對任何人都無益，反倒傷害了很多人」，這成了修女霍爾茲曼的最後遺言，目前相關法律程序都喊卡。

(中時電子報)

鍾麗緹自拍噴汗素顏 47歲美肌白… 熊黛林爆乳拍孕婦寫真 黏百億尪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。