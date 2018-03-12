台灣地區交通路網圖正式發行 品質精度均提升

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內政部與交通部歷經3年努力，共同推動兼具品質及時效的「台灣地區交通路網圖數值資料檔」，即日起正式對外發行，內政部表示，由於品質及精度提升，未來對於導航業者、地圖業者、政府機關及學術單位將提供更好的服務。

內政部表示，「台灣通用電子地圖」及交通部「交通路網數值圖」都是中央機關建置涵蓋全國區域且具道路圖資的電子地圖，由於兩項圖資測製、更新方式及資料結構不一致，常導致使用者困擾，也容易有圖資重製浪費疑慮。

為展現政府致力推動跨部會資源整合及為民服務的決心，自103年起，內政部與交通部攜手合作，透過多次會議研商、檢討及試辦，今年度1月正式完成兩項圖資整合，並增列為107年3月1日修正發布的「國土測繪成果資料收費標準」收費項目，由國土測繪中心統一對外供應。

內政部指出，本次與交通部共同發行的「台灣地區交通路網圖數值資料檔」，除收費維持以往交通部「交通路網數值圖」收費標準外，並新增提供使用者依需求以直轄市、縣(市)為選購範圍，免去因需要部分圖資而購買全台圖資的困擾，同時增列加值型選項，授權使用者加值應用。

內政部國土測繪中心林昌鑑課長指出，相關圖資一般民眾雖不直接使用，但導航業者採用品質更佳的圖資檔，對於導航品質也會有一定程度的提升；而且每兩年全台灣會再「掃過一遍」更新最新資料，像是蘇花改等道路工程變更完工，也會即時更新。

(中時)

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