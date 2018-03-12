台鐵事故不斷 賀陳旦：評估停駛部分早晚班車

2018年03月12日 15:30 中時 王思慧

台鐵近來重大行車事故不斷，阿里山森林鐵路又停駛3個月，立委李昆澤批台鐵現在是「交通黑暗期」，認為台鐵若再發生事故，高層應下台負責。賀陳旦表示，除邀退休人員回來，新進人員補上專業，也不排除停駛部分早晚班車，以爭取檢修時間。

賀陳旦表示，針對台鐵問題，風險高的地方包括集電弓、轉轍器等，經過2個月了解，已有相當掌握，也將邀退休人員回來特別編組，巡檢時透過經驗彌補器械上的不足。

賀陳旦說，為了爭取檢查與維修時間，提高安全度，可能某些地方早班或晚班車將調整，例如南迴鐵路之前也是這樣做，才能發包順利，相信民眾應該可以體諒，這是保障安全所做的一些調整。

台鐵局長鹿潔身表示，目前僅利用凌晨0至5時保養維修，若部分路段問題較嚴重，需長時間保養，將評估某幾天縮短營運時間、拉長維修時間，將會影響某些班次。

鹿潔身說，目前已要求機務、電務處在3月20日前完成整個檢查，集電弓、電車線要全面召回檢查，也將檢討是否要拉長維修時間，預計3月底會有結果，希望把衝擊降到最低，也會先向交通部報告。

鹿潔身表示，發生這麼多事故，台鐵表達歉意，人力進用需要時間，人為疏失、設備問題等會盡力解決。目前集電弓較常出問題的是PP推拉式自強號與500型列車，其中PP自強號100年已更新集電弓，若無法短時間維修，也沒有零配件可更新，將停駛部分列車。

另森鐵部分，目前山上路線正常行駛，但山下主線嘉義到十字路路段，經評估車輛磨損相當嚴重，且路線多達14多處路基泥化、枕木腐蝕、彎道挑高不足等，即使降速也有安全疑慮。鹿潔身強調一定會盡力恢復行駛，未來會以滾動式檢討，希望在三個月內維修完成。

(中時)