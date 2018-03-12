評國共論壇 府：涉公權力事務須由政府溝通

2018年03月12日 15:28 工商 崔慈悌

國民黨主席吳敦義擬帶隊赴大陸出席4月下旬的國共論壇，總統府發言人黃重諺表示，目前尚未接到吳赴陸申請書，兩岸正常往來和交流都應該要正面看待，但任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

兩岸關係陷入冷和，國民黨主席吳敦義自上任後，也被外界解讀為遭對岸「冷對待」，今年國共論壇，國民黨積極促成「吳習會」，嘗試透過與對岸的溝通，扮演民進黨執政下，兩岸陷入冰點的「破冰船」。

由於吳敦義曾擔任過副總統，依現行規定，赴大陸必須經過申請，黃重諺表示，截至目前都尚未收到吳敦義的申請書，關於卸任涉密管制人員的出境申請，總統府會依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」來辦理相關的審核。

按照現行法律規定，目前總統府涉密管制人員的出境申請，都依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理。

他說，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點、當事人涉守密程度與機密保護的相關風險，例如申請人的安全等等，是否都在可以保障的範圍內，來做整體的評估和准駁。

關於國共論壇，黃重諺表示，國民黨是一個人民團體，兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待。但他們也要再次重申，兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

至於在兩岸關係的處理上，他說，他們認為台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係；任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

(工商)