咻～的滑進臀部 校車司機「拉衣角」遭判拘役

2018年03月12日 15:27 中時 謝瓊雲

彰化縣56歲周姓校車司機去年6月趁著拉扯加油站女職員襯衫右後衣角時，「手滑」到臀部摸了一把，雖堅稱是不小心、否認襲臀，被害女子仍覺得不舒服而提告，彰化地院近日依違反《性騷擾防治法》將周男判處拘役55日。

周男是南彰化某所高職的校車司機，學校附近加油站女員工定期會將加油報表送到學校給各司機簽名以便作帳；去年6月30日上午9點多，被害人將報表送到該校校車停車場辦公室內，要給校車司機們簽名。

根據判決書，女子當時拿著加油報表給1名校車司機簽名，周男就坐在女子右後方桌子上，另一名林姓司機則坐在周男左邊。周男看到女子背後襯衫右後衣角沒紮好，竟趁其不備之際，伸出左手拉扯其衣角，順勢往臀部滑動、反覆摸了二、三下。

女子發現被偷襲摸臀，轉頭大叫喝斥，並問「幹嘛摸我啦？」周男才住手，並順勢以手指指向林男，林男馬上跳下桌，反駁「是你摸的，幹嘛誣賴我！」「敢做不敢當」；辦公室內隨即吵成一團，事後女子決定提告。

周男僅坦承有拉扯女子衣角，但矢口否認有性騷擾犯行；法官審酌，周男趁被害女子不注意之際，觸摸其臀部性騷擾，已嚴重危害女子身體自主權，行為實屬可議，且犯後未坦承犯行，考量被告無前科，因此做出判決；全案可上訴。

校方指出，被害女子為校外人士，與學校所雇用的校車司機大多熟識，應是大夥玩笑開過了頭，尊重加油站女職員提告的權利；事件後學校已召開性別平等委員會進行了解，並開會決議予周男記大過一次，以資警惕。

(中時)