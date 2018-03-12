天天都是植樹節！中部建商「樹」立愛地球品牌

2018年03月12日 15:28 中時 盧金足

久樘「瑞璽」的百年的茄苳老樹，開展的五個枝幹象徵著五福臨門。（盧金足攝）

3月12日是台灣的植樹節，品牌建商如陸府建設、遠雄建設、久樘開發、精銳建設等，在社區植栽景觀重視的程度不亞於建築物本身，甚至還自設樹木苗圃培植樹木，長期耕耘樹木銀行，投入美化環境。

台中市政府2015年啟動「8年100萬棵植樹」計畫，至今已累積種植超過32萬株喬木與灌木。日前市長林佳龍還與中華職棒球星在單元三重劃區的公園預定地共同植下29株樹苗，期許全民植樹、全民健康。

重視生命、生態、生活的陸府建設，也是中部唯一擁有完整植栽景觀團隊的建設公司，對於「植樹」的著眼點更擴及到「營造生態多樣性」及「植栽與環境互動效應」，一棟建築一座跳島、降低都市熱島效應與空汙屏蔽與淨化。

陸府建設位在市政綠特區的新案「植森」，建蔽率僅21％，基地有79％規畫作為花園、景觀區，預計植入數百棵喬木，每戶陽台也規劃降板、不鏽鋼樹穴以配合大型主樹植入。

以「愛樹」聞名久樘開發，旗下頂級民宿「樹也 ChooArt Villa」中文、英文名字都是以樹為名。當時在開發「樹也」這塊地時，不但沒有砍樹，還大量種植原生種樟樹來復育這片土地，用10年時間復育土地，四年時間只蓋四間房間，每個房間都是依照樹木量身打造。

愛樹的久樘開發也在久樘「瑞璽」的社區種植一棵百年的茄苳老樹，開展的五個枝幹象徵著五福臨門，為瑞璽住戶帶來百年祝福。

注重綠意生活的精銳建設，在台中單元二重劃區闢建樹木銀行，從全台蒐羅各式樹種，委請專家悉心照料，未來將移入精銳建設各社區中，儲存的樹種包括有落羽松、桂花、樟樹、櫸木、楓香、宜梧、七里香等，其中不少樹種是董事長徐日新全台尋覓而來。

近年來許多品牌建商不僅積極將綠色生態植入建案中，整體規畫訴求能與周邊自然環境相呼應，打造出新世代響往的綠色優生活美宅。

遠雄建設正對單元二新富綠園道第一排的新成屋「遠雄一品」，全案以高規格的都會森境為設計訴求，共3087坪的基地面積就割捨出上千坪來做綠美化，綠帶規劃延伸社區外圈開放街廓、社區內中庭、花園，以及1樓戶外泳池及SPA區等公設，與單元二高綠意、低密度的自然環境相應共生，都會區換屋型綠色美宅。

(中時)