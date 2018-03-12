政院預計下周通過建築修法 強制補強危險建物

友善列印
工商

為強化建物耐震結構，行政院最快下周四（22日）將通過《建築法》修正草案，未來除防火避難或消防設施不符規定之建物需改善外，新增「結構」有疑慮的危險建物，需強制補強或重建。

行政院原訂今透過行政立法協調會報，就《建築法》修正草案與立委達成共識後，本周四就送行政院會通過，不過立委與各部會對於會中首先討論的組改法案多有意見，因此未處理《建築法》修正草案。

預料《建築法》修正草案將延至下周一行政立法協調會報討論，若順利達成共識，則將於下周四送行政院會通過。政院人士表示，各界對《建築法》修正草案多有共識，相信可儘速達成共識並通過。

0206花蓮強震後，各界對於建築耐震多所關注，因此政院推動修改《建築法》第77條之1，在原有建物防火避難或消防設施不符規定之建物，需著手改善外，新增「結構」安全規範，若不符相關規定，將強制要求補強或重建。

並為將違章建物罰款明確化，解決實務執行困難，將修改過去罰款為建物造價千分之50之規定，改為罰鍰5,000元到50萬元，並可連續開罰。

另導入第三方專業機構審查，將防火避難設計審查提升至法律位階，授權中央訂定外審單位監督辦法，並要求結構外審於開工前完成設計審查。

同步強化施工勘驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方勘驗確實按圖施工，勘驗合格方能繼續施工，深化技術查核；落實竣工查驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方查驗合格，檢附合格證明，始得申請使用執照，以補行政機關查、勘驗人力不足。

(工商)

評國共論壇 府：涉公權力事務須… 環資部組改喬不攏 難成「天下第…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。