政院預計下周通過建築修法 強制補強危險建物

2018年03月12日 15:34 工商 張語羚

為強化建物耐震結構，行政院最快下周四（22日）將通過《建築法》修正草案，未來除防火避難或消防設施不符規定之建物需改善外，新增「結構」有疑慮的危險建物，需強制補強或重建。

行政院原訂今透過行政立法協調會報，就《建築法》修正草案與立委達成共識後，本周四就送行政院會通過，不過立委與各部會對於會中首先討論的組改法案多有意見，因此未處理《建築法》修正草案。

預料《建築法》修正草案將延至下周一行政立法協調會報討論，若順利達成共識，則將於下周四送行政院會通過。政院人士表示，各界對《建築法》修正草案多有共識，相信可儘速達成共識並通過。

0206花蓮強震後，各界對於建築耐震多所關注，因此政院推動修改《建築法》第77條之1，在原有建物防火避難或消防設施不符規定之建物，需著手改善外，新增「結構」安全規範，若不符相關規定，將強制要求補強或重建。

並為將違章建物罰款明確化，解決實務執行困難，將修改過去罰款為建物造價千分之50之規定，改為罰鍰5,000元到50萬元，並可連續開罰。

另導入第三方專業機構審查，將防火避難設計審查提升至法律位階，授權中央訂定外審單位監督辦法，並要求結構外審於開工前完成設計審查。

同步強化施工勘驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方勘驗確實按圖施工，勘驗合格方能繼續施工，深化技術查核；落實竣工查驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方查驗合格，檢附合格證明，始得申請使用執照，以補行政機關查、勘驗人力不足。

(工商)