在地基隆人帶你朝聖打卡夯點 拍下新視界

2018年03月12日 15:27 中時 張穎齊

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為中正公園。（崇右影藝科技大學提供）

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為二砂灣砲台。（崇右影藝科技大學提供）

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為西岸碼頭。（崇右影藝科技大學提供）

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為阿根納造船廠。（崇右影藝科技大學提供）

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為崁仔頂魚市。（崇右影藝科技大學提供）

「show基隆」影片展現崇右影藝科大表演藝術的專業，師生專業秀基隆地景文化之美，圖為基隆廟口。（崇右影藝科技大學提供）

崇右影藝科技大學為展現表演影視全方位，拍攝「show基隆」影片，以在地人角度，透過音樂、舞蹈、表演及影視專業，將基隆特色拍出來，希望發揮學校與在地連結的精神，行銷基隆。

崇右表演藝術系主任兼製作人李漢臣，曾經在基隆高中唸過1年書，對於基隆的火車和隧道印象深刻，他表示，因為那是每天通勤必經的路，後來因緣際會回到基隆崇右表藝系教書，每天開車回家經過高速公路，發現基隆夕陽暉映下的基隆港口美不勝收。

「想拍出基隆之美！」李漢臣說，這次拍「show基隆」，發現基隆變化很大，美麗、好吃好玩外，還是一個有特色的好地方，不但具有好山好水，還有許多美食及廟口小吃，於是他花費3個多月時間，籌拍「show基隆」影片。

而導演陳德政本身則是道地的基隆人，他在「show基隆」影片中，介紹基隆的地景、人文和生活，如崁仔頂的魚拍賣文化、二沙灣砲台、大武崙砲台、廢棄的阿根那造船場和中山陸橋等，都是許多粉絲拍照和打卡的名勝，加上基隆特殊的海港風情，西岸碼頭成為遊客朝聖和郵輪的景點。

崇右影藝科技大學表示，「show基隆」影片發揮演藝學院的藝術專精，結合老師群彭丞佑、王有丞、李佩珊、林鄉雨和同學所學的舞蹈、歌唱，透過廟口小吃和崁仔頂的音樂RAP、砲台的現代舞、西岸碼頭的團體秀、中正公園的街舞、外木山的踢踏舞、阿根納造船廠的佛朗明哥及非洲鼓、閃舞等，展現在每一個基隆特有的場景。

「拍攝的過程，得視天侯及場景配合，一直拍到滿意為止，有時像打游擊一樣，靠老天爺賞臉才能拍。」彭丞佑說，盡管之前雖然去戡景過很多次，但實際拍攝時，仍然會有跌倒擦傷的意外出現，幸好最後都如期完成，唯一可惜的是，影片本來有計畫想到基隆嶼拍攝，因有一些困難而作罷。

崇右指出，為了使大家的演藝專業一一展現，影片中的音樂和RAP，皆是由王皓、林佐、不知名樂團原創創作的音樂。而1年級學生更利用這次拍基隆文化故事的機會，將市長官邸入鏡，策劃了以忍者為主題的街舞影像，把歷史空間與舞蹈結合。

(中時)