台漁肺結核治癒率未達WHO目標

民眾也可利用結核病7分篩檢自我檢測法進行檢測，當檢測分數達5分以上，建議趕快就醫檢查，以即早診斷及接受治療。（許素惠攝）

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雲林縣府號召縣內醫療院所合作終結結核病。（許素惠攝）
雲林縣府號召縣內醫療院所共同打擊結核病菌。（許素惠攝）

台灣法定傳染病中每年確定數及死亡數最多的是結核病，2016年追蹤治癒率只有76％，尚未達到WHO85％目標值，雲林近10餘年來，每10萬人發生率雖從99.2%降到61.2%，縣府仍持續巡迴20鄉鎮市為縣民進行胸部X光篩檢，俾及早發現與治療，向終結結核目標邁進。

若瑟醫院長李聰明、北港媽祖醫院長吳錫金、雲林基督教醫院副院長楊文榮、台大雲林分院長黃瑞仁等人手持棒球棒，將結核菌打倒，象徵消滅傳染病。

副縣長丁彥哲表示，結核病是全球最重要的傳染病之一，WHO已訂定2035年消除結核病的目標，雲林也不能置身事外，運用及早發現病患、落實個案管理及消除傳染來源三大策略全面防堵結核菌傳播。

縣衛生局長吳昭軍指出，縣府每年巡迴20鄉鎮為縣民免費胸部X光篩檢，縣內目前有29間潛伏結核感染治療指定醫院，其中21間提供國際推薦短程治療處方「速克伏」，讓以往需服藥9個月的療程，可縮短至3至6個月，每周只需服藥1次，12次就完成治療。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳說，該署2005年開始推動結核病防治，希望在10年內讓發生率減半，目前尚未達標，除持續醫治發病者外，也針對潛伏者進行預防性投藥，雲林是長壽縣市，老人容易在抵抗力較差時發病，幸官民聯手共同防治。

吳昭軍提醒，若曾接觸結核病個案，可能會被傳染而成潛伏感染者，一時之間雖未罹病也不具傳染力，但日後成為結核病人的風險較高，該局推動「潛伏結核全都治」後，適用對象已擴及高傳染性個案的全年齡層接觸者，讓感染尚未發病者加入積極治療，以避免日後發病

(中時)

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