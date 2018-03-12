竹市再獲前瞻1.56億經費打造漁人碼頭

新竹市政府積極打造新竹漁人碼頭、建設漁港觀光，12日再獲中央前瞻計畫經費補助1.56億元。（陳育賢攝）

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新竹市政府積極打造新竹漁人碼頭、建設漁港觀光，12日再獲中央前瞻計畫經費補助1.56億元。（陳育賢攝）

新竹市政府積極打造新竹漁人碼頭、建設漁港觀光，12日再獲中央前瞻計畫經費補助1.56億元，市府將再啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程，整建新竹漁港漁船停泊區、碼頭鋼管基樁與沿岸景觀，提升港區漁業環境。

市府指出，此次獲前瞻經費的水與環境計畫，是延續2月底啟動的景觀道路工程、海事工程後，再進一步提升港區景觀與漁民作業環境，近日並將著手進行設計，預計在6月啟動、年底完成。

市長林智堅表示，此次改善工程是微笑水岸計畫的一環，將延長風箏賽場北側護堤拋石，穩定海邊沙堆，逐步改善港區東北季風吹拂帶來風沙的問題，並增設階梯式拋石延伸至沙灘，讓民眾欣賞海景更安全也更便利，另，北側護堤沿線步道景觀也會一併改善，讓南寮港區海岸更親民。

此外，改善工程也將修繕港區浮動碼頭，增加船席數，改善目前港區漁船客滿狀況，並將碼頭已鏽蝕的鋼管基樁除鏽上漆，美化浮動碼頭鋼管基樁，同步提升漁業環境、遊憩景觀，打造產業與觀光功能兼具的漁港。

市府指出，新竹漁港得天獨厚，市府積極以打造國際性觀光漁港為藍圖，循序漸進升級新竹漁港，2017年已完成風箏賽場營造景觀大草坡，也持續推動舊港改善工程，整建旅服中心周邊硬體設施。

另並透過漁人碼頭水環境改善計畫，同步改善漁民作業環境與碼頭景觀，而台68線榮濱段延伸道路打通後，也已提升漁港交通易達性，直通港區的南寮大道則是如火如荼進行中。

(中時)

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