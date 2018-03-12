車手累犯辯老爸病危 法官重判關2年＋強制工作3年

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黃姓男子多次擔任詐騙集團車手遭判刑，剛出獄2年多又重蹈覆徹，去年10月中詐騙被害人120萬，扣除3萬9000元，剩下116萬多的交給暱稱「元寶」的詐騙集團成員，士林地院審結，除了以詐欺案累犯判決有期徒刑2年，更以參與組織犯罪，令在服刑前，入勞動場所強制工作3年。

黃姓男子曾因詐欺等案件，被判刑3月、6月、7月，甚至在2013年遭判刑1年9月入監服刑，經假釋出獄後，仍不知悔改，又再加入詐騙集團擔任「資深車手」，去年10月19日，冒充士林地檢署公證處「林專員」，詐騙洪姓女子120萬，扣除3％的佣金，以及3000元的車馬費，其餘交給上手。

黃被捕後，辯稱家中父親病危，急需一大筆的醫療費用，並非貪圖物質享受，加上他只是車手，希望法官能夠減刑，而且，他不是組織犯罪成員，只是擔任臨時車手，不具有組織犯罪的「持續性、牟利性」。

法院判決指出，黃正直青年，卻參與詐欺的犯罪組織，冒用公務員詐騙財物，貪圖不勞而獲，價值觀念偏差，且未與被害人達成和解，駁回辯護人提出的減刑要求。

合議庭認為，集團式的犯罪，不必直接聯繫、參與每一個階段，都必須對結果共同負責，而且「車手」在詐騙集團的分工，絕對是不可或缺的角色，認定黃男參與犯罪組織，觸犯加重詐欺罪，除了依詐欺罪判決有其同行1年6月，加上組織犯罪判決有期徒刑8月，應執行徒刑2年，並應於執行前到台東泰源技訓所強制工作3年。

(中時)

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