2018國際森林日 林管處厚植森林資源

▲南投林區管理處舉辦捐發票贈樹苗活動，吸引民眾熱烈響應，拿發票換苗木情形。（楊樹煌攝）

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南投林管處副處長張獻仁（左）贈送七里香給排隊領苗木，搶頭香的民眾。（楊樹煌攝）

林務局南投林區管理處為配合2018年國際森林日，打造永續城市，今12日延續植樹節傳統，舉辦捐發票贈樹苗活動，現場送出13,000株花苗及募到26,000張發票，捐給南投家扶中心，尤其今年送出7種很夯花苗，普獲民眾熱烈迴響。

南投林管處長李炎壽表示，2018年國際森林日主題是「森林與永續城市」，因樹木和城市森林可透過冷卻空氣、過濾出有害的污染物及幫助緩解氣候變化等方式，使我們的城市更加綠色、更健康、更快樂的居住場所。

所以林管處今天特提供茶花、桂花、杜鵑、七里香、黃梔花、含笑花及山櫻花等7種花某樹苗，共送出13,000株，希望民眾能就近在住家四周種出花花「樹」界，打造出永續的城市。

南投林管處亦指出，近10年在中部地區新植造林有1,194公頃，約48座大安森林面積，讓中部地區每戶平均多分配到15平方公尺綠地。李處長也表示，林管處除造林外，也會視造林地現場狀況，在需要補植苗木處補植適宜樹種，依林木生長狀態，配合季節編列除草、切蔓及修枝等撫育工作，去年補植及撫育造林地共639公頃，除為後代厚植森林資源，同時也為轄內森林健康把關。

(中時)

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