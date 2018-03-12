孫文學校中山陵謁陵 張亞中：國民黨應謀求兩岸和平發展制度化

2018年03月12日 18:23 旺報 潘維庭

國父孫中山先生逝世93周年，孫文學校12日由總校長張亞中率團，前往江蘇省南京市謁陵。張亞中表示，國民黨員都應本著孫中山先生為自由、為和平奉獻的理念，繼續建立有力的論述以為國為民服務，並謀求兩岸和平發展制度化，以告慰孫中山先生。

孫文學校的拜謁儀式中，由司儀朗讀《孫文學校拜謁中山陵追念總理文》，文中指出，先生創設之中國國民黨日漸失去理想，忘卻先總理孫文之精神、主張，沉迷於內鬥導致政事日非。同時期許孫文學校能夠繼志承烈，推動兩岸和平的制度化，戮力促成兩岸經濟合作、社會融合，謀我中華民族之永續發展。

張亞中於謁陵儀式結束後表示，民進黨政府上台以來，兩岸關係急凍，蔡英文並無解決兩岸敵對狀態之意願，反而窮盡各種方式加深彼此敵意，因此孫文學校必須採取公投行動落實直接民權，要求政府採取積極作為來結束兩岸敵對狀態。

張亞中強調，此行也將會見許多台商朋友，積極遊說各界台灣同胞參與公投連署，希冀促使兩岸關係和平發展，共同為下一代中國人創造機會及福祉。

孫文學校此行亦參觀位於南京市紫金山東側的「孫中山紀念館」，館內二樓由十四幅油畫展示孫中山先生自1894年創立興中會、1911年領導辛亥革命，次年就任中華民國臨時大總統、1924年興辦黃埔軍校等近40餘年獻身革命歷程。

(旺報)