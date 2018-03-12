影》神之視角看北海道雪地！零下17度遇見限定「鑽石星辰」

2018年03月12日 16:05 中時電子報 簡怡欣 文／台灣女孩的北海道生活、編輯／

北海道冬天限定才能看到的鑽石星辰，這可是要在天時地利人和的多種條件下，才可以看到的自然景象。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

在日本國內目前大部分體驗到的熱氣球是「繫留飛行」比較多，也就是說之間有繩索連結著地面和熱氣球。但在北海道十勝鹿追町體驗的熱氣球，可是非常少數的「自由飛行」，由駕駛人員操作，隨著風向移動，因此完全不會知道將要在哪裡降落，這才可以稱為真正的熱氣體驗啊！

看到熱氣球因為噴火器慢慢鼓起，還有噴火「轟~轟」的聲音，真的是可以準備升空了。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

要搭乘自由飛行的熱氣球可不是這麼簡單，一定要在氣流穩定而且太陽還沒有昇起的凌晨，因此我們六點鐘左右就和熱氣球業者約在鹿追町道の駅うりまく休息站，搭上業者的專車，一起尋找熱氣球適合放上空的地點。

冬天太陽較晚升起，六點半左右是熱氣球體驗的集合時間，夏天七月的話就必須要五點集合了呢！所以想要體驗熱氣球，可是要早起不准賴床的唷。因為太陽一出來後，大氣溫度容易升高，容易起風，就不太適合熱氣球的飛行。

北海道十勝還有另外個「十勝晴(十勝晴れ)」的專有名詞，因此十勝地區好天氣的日子居多，熱氣球成行的機率也很高，在體驗的前一天傍晚，熱氣球公司便會來電告知隔天早上熱氣球體驗是否能成行。這次帶我們的是一位飛行經驗已經有二十五年，且飛行時間已經超過兩千小時左右，經驗豐富的駕駛。

在高空迎接今天第一道的曙光。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

根據風向控制熱氣球的方向，一開始會先用黑色的氣球放上空，測試目前的氣流還有風向等等，來尋找適合熱氣球升空的場所。工作人員也邀請我們一起參與讓熱氣球膨脹的事前工作，還可以摸一下熱氣球原來是這樣的質感，不只是搭乘而已，全部都讓人覺得興奮不已。

冬天體驗熱氣球時一定要多穿衣服，因為本來就很冷的天氣，到了上空會變更冷，而且搭乘熱氣球就只能站著而已，因此體溫也會下降許多。另外吊籃的空間有限，因此背包等隨身物品都是放在車上，由另一位工作人員保管唷！

看到熱氣球因為噴火器慢慢鼓起，還有噴火「轟~轟」的聲音，真的是可以準備升空了。熱氣球的吊籃是沒有小門的，必須要有工作人員的協助，才能「爬」進吊籃裡。當熱氣球離開地面的瞬間，覺得自己有點像是小鳥起飛的感覺，情緒高亢又感動。在地面待機的工作人員也慢慢的離我們越來越遠囉！

十勝鹿追町非常適合熱氣球體驗活動，因為建築物和雷線等障礙物較少，有廣大平原，起飛降落時比較安全。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

北海道十勝還有另外個「十勝晴(十勝晴れ)」的專有名詞，因此十勝地區好天氣的日子居多，熱氣球成行的機率也很高。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

熱氣球非常平穩的升起，感覺輕飄飄的沒有什麼在移動，但是的確房子等景物離我們越來越遠，看起來越來越小。聽著熱氣球特有的噴火的聲音，慢慢的隨著氣流飄動地熱氣球，一覽十勝平原風光，那種感動無法言喻。

十勝鹿追町非常適合熱氣球體驗活動，因為建築物和雷線等障礙物較少，有廣大平原，起飛降落時比較安全。雖然說北海道非常大非常廣，但並不是在北海道任何地方都適合體驗熱氣球活動唷！

聽說天氣再好一點的話可以看到日高山脈和大雪山系等全景呢！記得當天氣溫大概是在負十七度左右，當太陽昇起的瞬間，看到了北海道冬天限定才能看到的鑽石星辰，這可是要在天時地利人和的多種條件下，才可以看到的自然景象，從天空打下來的太陽光柱，實在太像天使即將要降臨一般。

當熱氣球慢慢的降落時，可以看到熱氣球的陰影，就這樣倒映在白雪大平原上，這種情景只有在熱氣球降落時才可以看到。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

在上空可以感受到微微的冷風和清晨清新的空氣，但手指也幾乎已經凍僵到無法按下快門。我們在上空大約三十分鐘左右時間之後，慢慢的駕駛人員開始尋找適當的時機還有沒有電線杆的地方準備降落囉！當天因為氣流不穩定，其實兩次左右準備下降時，又再度升空，但是駕駛人員技巧非常好，都不覺得熱氣球的吊籃有過度晃動或是不穩的感覺。

從熱氣球吊籃上，可以清楚看到雪原上可以看到野生動物的足跡。熱氣球在空中時，另一位工作人員會開著拖車一路跟著熱氣球移動，在地面等待我們的降落，據說我們熱氣球從起飛的地方到最後準備降落的地方可是有十公里左右呢！

這短短三十分鐘的熱氣球體驗，一生一次的感動絕對值得。（圖／台灣女孩的北海道生活 授權使用）

當熱氣球慢慢的降落時，可以看到熱氣球的陰影，就這樣倒映在白雪大平原上，這種情景只有在熱氣球降落時才可以看到。熱氣球要下降時，必須在沒有電線桿的地方外，最理想的就是降落在馬路上。準備降落時，駕駛請我們把相機都收好，姿勢蹲低，重心往前傾，熱氣球吊籃就安全著地囉！雖然最後，我們再從吊籃裡面有點狼狽地爬了出來。

當熱氣球消氣消得差不多時，大家一起幫忙收熱氣球，把熱氣球多餘的空氣擠出來，再把熱氣球捲成長條狀後，塞到熱氣球的袋子裡面。這短短三十分鐘的熱氣球體驗，一生一次的感動絕對值得，只是早起真得挺痛苦就是了！(笑)搭乘熱氣球體驗，人生想要體驗的清單又完成一項囉。

(中時電子報)