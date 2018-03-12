長興國小迎百年校慶 學子當創客打造聖火台

2018年03月12日 16:08 中時 曹婷婷

學生把太陽能板排列成100字樣，呼應百年校慶。（曹婷婷翻攝）

台南市長興國小迎接即將到來的百年校慶，師生絞盡腦汁發揮創客精神，延續「水管創客」的創意，動手搭建聖火台，歷經4個月構思、模型製作、嘗試各式「點亮」聖火方案，最後結合傳統與創新媒材，打造別出心裁的聖火台，趕在3月17日百年校慶典禮前夕完成。

長興國小近年發展特色課程「水管創客」深獲好評，更獲得教育部主辦「Maker推廣課程教材教具開發補助方案」，師生利用水電行買得到的水管材料，動手製作平板充電櫃、鞋櫃、創意檯燈，今年師生再度發揮創客精神，融合數學、藝文、自然、資訊等學科，搭建百年校慶聖火台。

聖火台整合運用數學幾何概念、藝文設計思維、自然電學知識等，再加上便宜水管以及符合環保綠能趨勢的LED燈與太陽能板，花了4個月動手又動腦的作品終於完成，師生們都非常興奮，期待在典禮當天點亮聖火，並邀請歷屆校友回娘家，見證百年學校的嶄新風華。

高年級小朋友用水管組成100X100公分的正方形，再將每個正方形以螺旋狀方式排列成規律的幾何立體結構，搭建出50層的聖火台底座；聖火台的火炬則是以LED燈取代，小朋友運用數學幾何觀念，將16支LED燈平均佈置為放射狀，並應用自然課的串聯並聯知識，透過控制器讓LED燈光彩奪目，最後再將底座和燈飾上下組合起來並固定，才算大功告成。

此外，小朋友也動手製作聖火台的供電裝置，使用茂迪科技捐贈的太陽能板來供應電力，有趣的是，把40片太陽能板排列成100的字樣，呼應百年校慶。

小朋友們利用平板以影像與文字記錄聖火台創作的過程，上傳「雲遊學」平台，在雲端同步分享，為百年校慶留下深刻足跡。

為了慶祝百年校慶，長興國小亦規畫多項主題活動，設計「尋找代代長興人」不少孩子找到家族4代都是長興人，非常難得；「惜福‧感恩--跳蚤市場義賣會」，義賣所得半數捐贈台南市家扶中心、半數作為校內急難救助之用；「鼓擊樂揚快閃快閃音樂會」和「踩街祈福迎聖火」，讓社區民眾充分感受長興國小的活力與走入社區的努力。3月17日校慶當天還有永恆回憶老照片展及師生美展、影展、VR體驗，歡迎校友及社區民眾參與建校百年慶典。

(中時)