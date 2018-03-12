弟騎重機不慎撞兄 竟找友人做「假車禍」詐領保險金

2018年03月12日 16:14 中時 張穎齊

包弟騎重機不慎撞擊包兄的重機，導致2台重機受損、4人受傷。（張穎齊翻攝）

基隆市1對包姓兄弟，去年4月間分別騎著1部紅牌重機與黃牌重機各自載朋友出遊，包弟卻因沒有保持安全距離，不慎撞到哥哥，導致4人「犁田」，怎料包兄的屠姓友人聞訊後，趕緊到場將自己有保險的紅牌重機也「丟」在路旁，製造假車禍現場，蒙騙警方辦案，並企圖詐領50萬元保險金，日前警方偵破此案真相，依嫌偽造文書、詐欺等罪嫌將包姓兄弟與屠男送辦。

警方調查，去年4月16日4時許，包男等人行經安樂區基金一路208巷附近的產業道路時，包弟騎的紅牌因為沒保持安全距離，來不及剎車而撞上包兄騎的紅牌，造成包姓兄弟及2名友人共4人摔車，而胞兄的黃牌機車因為撞到電線桿，車頭也嚴重損毀，2名友人則受傷送醫。

案發當時，包兄著急地打給屠男求助，由於包姓兄弟的車都沒有保險，所以屠男得知後，便騎著自己有「保險」的紅牌重機到現場，將包姓兄弟的重機與自己的重機經過巧妙的「移位」後，營造出是「屠男撞上包姓兄弟的連環車禍」假象。

待警方到場後，即開始進行測繪、照相，來記述事故現場圖，使得員警也被「蒙在鼓裡」，屠男並將這份「假的」事故現場資料，企圖向保險公司申請50萬元保險金。

不過事後，警方檢視機車擦撞痕跡並調閱監視器影像比對後，才發現屠男騎車路過的時間順序與案發時不相符，經訊問後，屠男才坦承犯行，並表示後悔，也放棄請領保險金。基隆市警察局刑事警察大隊偵三隊日前偵破此案，依涉嫌偽造文書、詐欺等罪嫌，將包姓兄弟與屠男等3人函送基隆地檢署偵辦。

(中時)