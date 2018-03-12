糖廠媽祖環島會香為花蓮災區祈福

2018年03月12日 16:14 中時 許素惠

雲林虎尾福安宮糖廠媽祖將進行環島千里遶境，雲林縣、虎尾鎮吉祥物、奇萌籽（左三與右一）、虎尾虎，以及Q版的媽祖和千里眼、順風耳等人偶將隨香，是最萌的陣頭。（許素惠攝）

雲林虎尾福安宮糖廠媽祖將進行環島千里遶境，雲林縣長李進勇雖信仰基督教，但也非常支持該遶境活動。（許素惠攝）

雲林虎尾福安宮糖廠媽祖為期13天的「願行千里、環島賜福」遶境行腳，3月19日啟程，除環島會香與前往鹿港謁祖外，鑑於花蓮在大地震中受災嚴重，也將於花蓮吉安鄉聯合西螺福興宮太平媽祖，舉行聯合平安遶境，為花蓮祈福。

福安宮主祀媽祖，因源於虎尾糖廠員工最先供奉，於是俗稱糖廠媽祖，1955年間由彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉，每年3月「瘋媽祖」，以舉辦「百里行腳」徒步返回祖廟進香，是地方宗教界盛事。

廟方邀請友廟北港朝天宮董事長蔡咏鍀、苗栗拱天宮主委洪文華、虎尾糖廠經理賴坤發、雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代會主席丁學忠等人提供行前建議，希望遶境順利，讓媽祖聖德廣被。

雲林縣長李進勇宗教信仰雖不同，仍大力支持補助該活動，特地派出縣吉祥物「奇萌籽」隨行環島會香表演，一起宣揚媽祖慈悲濟世的精神，並行銷雲林在地宗教文化資產，他雖無法全程參與環島行腳，但也將選擇幾處活動參與。

福安宮主委王明崑指出，千里環島會香行腳會經過花東，農曆春節前花蓮大地震造成嚴重財物及人員損害傷亡，屆時將和西螺福興宮太平媽祖，一起在花蓮吉安鄉進行平安遶境，撫慰災民心靈，庇佑風調雨順、國泰民安、信眾閤家平安。

(中時)