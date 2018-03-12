環團齊怒吼 要求退回深澳電廠環評案

2018年03月12日 16:21 中時 廖德修

位於新北市瑞芳區的深澳燃煤電廠，曾是台灣發電量最大的電廠，於2007年除役，2011年拆除。台電原決定在原址重建超高臨界燃煤機組，也已通過環評，但因遭當地居民強烈抗議而擱罝；2017年台電再提「深澳電廠更新擴建計畫」， 並於今年1月29日環保署舉辦的深澳燃煤電廠案第3次環差初審，經過討論，小組給出「修正後通過」、「重作環評」兩案並陳建議給環評大會決定。

備受爭議的「深澳電廠更新擴建計畫」的環評大會將於3月14日舉行，有鑑於該案對於生態、空汙、碳排及能源轉型造成嚴重影響，生態獨立研究者梁珆碩博士與綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會 、綠色和平在環評大會舉行前夕，3月12日在台大校友會館舉行聯合記者會，緊急呼籲包括環保署長李應元、副署長詹順貴在內的21位環評委員，退回危害生態、加重全台空氣汙染，且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計畫。

綠色和平專案主任蔡佩芸則強烈質疑深澳燃煤電廠興建的必要性 。她表示，政府規劃在2025年燃煤發電占比從現在的45.4%降至30%，若依據政府2025年燃煤發電需求之最大預測值進行推估，屆時燃煤發電需求量將會下降。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰則表示，民進黨政府預計在2025年邁向非核家園，且燃煤發電比例要降到30%以下，但在深澳燃煤電廠的更新擴建案中，卻看到口號與政策間，讓社會大眾困惑的矛盾與落差。經濟部與能源局其實心裡很清楚，2025年如果燃煤發電的占比降到30%，屆時許多既有的燃煤電廠容量因數將會維持低檔與相對閒置。

長期觀察深澳生態的梁珆碩博士指出，深澳燃煤電廠的卸煤港、防波堤會直接破壞藻類與淺海底棲生物的棲地；防坡堤下設的冷卻水放流水管，會因水溫升高對珊瑚礁等區域性生態有明顯而不利的衝擊；更會直接破壞灣澳地景及深澳岬的單面山地質景觀。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱指出，氣候變遷導致台灣近年面臨越來越頻繁的強降雨、颱風、極端高溫或低溫，甚至冰雹、霰或雪。她強調，深澳燃煤電廠的興建，不但會增加更多排碳，加劇極端氣候，更直接會增加細懸浮微粒(PM2.5)濃度，影響北北基地區的空氣品質。

今年1月新北市政府召開記者會，祭出打擊空污的7支箭，目標要在2年內達成「減少一座燃煤電廠污染量」，其中一項重要的政策包括「停發生煤許可」。一個拿不到生煤許可的燃煤電廠，要如何發電？最後是否又是台電耍賴，要求中央壓著地方硬發許可？如此一來不但幾乎抵消掉雙北地方政府在空污防治所作的努力，還要由北北基的民眾來承擔後果，忍受PM2.5濃度增加將近2微克/立方公尺的生活。2025年的我們，真的需要深澳燃煤電廠嗎？

最後在場所有環保團體要求政府重新評估興建深澳燃煤電廠的必要性，考量燃煤電廠所帶來的巨大衝擊，台灣根本不應該再把燃煤發電做為未來新電源開發的選項。學者專家與環團共同呼口號「退回深澳燃煤，北部空品不惡化；退回深澳燃煤 減碳目標不跳票！」並要求環評委員做出「退回深澳電廠更新擴建計畫」的決定。

(中時)