明華園新戲《俠貓》 將於屏東藝術館演出

明華園新戲《俠貓》將於23、24日2天在屏東藝術館演出。（林和生攝）

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明華園戲劇總團挑選屏東在地故事，將在屏東藝術館盛大演出。（林和生攝）
明華園戲劇總團新戲《俠貓》將由第3代陳子豪挑大樑，孫翠鳳（中）則飾演林少貓師傅「猴師」。（林和生攝）

明華園戲劇總團主演的新戲《俠貓》，獲得文化部「文學跨界徵選計畫」首獎，將屏東英雄林少貓的傳奇故事搬上舞台，於23、24日2天在屏東藝術館演出，總團長陳勝福強調，將不計成本、以高規格表演帶給觀眾感動內容。

陳勝福語氣和緩的說，有幸獲得文化部青睞，獲得每場15萬元補助、接演10場新戲，但為求高水準呈現，明華園共斥資超過1500萬元，共演出15場，選擇從孕育戲團的南台灣出發，一路巡迴全台，且不排除到海外展演，將屬於屏東、屬於台灣的故事讓更多人看見。

《俠貓》講述清朝甲午戰敗後，日本接管台灣，當軍事領袖、知識分子紛紛倡議降日，屏東萬丹卻出現一位抗日領袖林少貓，故事從此展開。

過去是明華園總團主角不二人選的孫翠鳳，此次自請飾演林少貓的師父「猴師」，並推薦明華園第3代陳子豪挑大樑、飾演主角林少貓；她強調，明華園長期培訓新生代，20年磨一劍，現已可以獨當一面，《俠貓》將是他們發光發熱的舞台。

《俠貓》改編至「台客武俠」《小貓》，原創者屏東大學教授施百俊說，過去武俠小說總以中國大陸3山5嶽為背景，他選擇把實踐俠義精神的台灣人物寫入小說，10年前瞄準溫世仁武俠小說大獎，最終未獲首獎，但10年後被明華園看到，將登上舞台，心情相當激動。

他還說，將作品授權給別人演出，心情就像嫁女兒般，「不知道會被婆家如何對待」，但第一次親赴現場看表演時，布幕一出、音樂一下，馬上起雞皮疙瘩，心中大石也全都放下，「該笑時會哈哈大笑、也會讓人淚流滿面」，進場觀賞保證值回票價。

(中時)

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