田徑》13歲女子鉛球小將趙翊亘嶄露頭角

2018年03月12日 16:07 中時電子報 黃邱倫

現年13歲就讀高雄仁武國中的鉛球小女生趙翊亘，今天在青年盃田徑賽輕鬆的擲出14公尺09，繼港都盃與春季盃之後，連續奪得3場比賽冠軍。

就讀高雄仁武國中二年級的趙翊亘，今年連奪港都盃、春季盃與青年盃三個比賽冠軍，春季盃更創下14公尺21個人最佳。(趙翊亘提供)

趙翊亘在國小六年級身高就長到165公分，加上擁有不錯的身材體型，吸引了不少田徑與籃球圈教練的角力爭奪，當時在南部享負盛名的七賢國中更是把她列為重點選手，但趙翊亘最終選擇就讀仁武國中，希望能在田徑界找到屬於自己的一片天空。

國中一年級才接受正規訓練的趙翊亘，經過國家隊知名教練薛聖融一年的撥空指導後終於在今年2月初的港都盃一戰成名，春季盃更擲出14公尺21個人最佳，短短兩個月內連奪3項比賽冠軍，目前已獲得中華民國田徑協會的關注，可望進入今年的潛優培訓名單，前往中國接受更進一步的專業訓練。

薛聖融教練表示，趙翊亘最大優勢不僅擁有絕佳體型，更重要的是她不會怯場，對於比賽抗壓力更是首屈一指，這樣的選手萬中選一，中國大連教練劉玉橋也直接點名她是一位好苗子，如果能好好栽培，未來前途一片光明。

趙翊亘靦腆的笑說，今年目標設定在全中運會上擲破15公尺，如同她在LINE上寫著堅持到底、朝著國手夢想前進。

(中時電子報)