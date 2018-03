美戰機飛行員直擊！ UFO海上高速飛過影片曝光

2018年03月12日 16:08 中時電子報 蔡萱

繼去年美國國防部被揭曾有祕密對不明飛行物(UFO)展開調查的計畫後,一名航母艦載機的飛行員也向媒體揭露曾在2004年訓練時遇過UFO。五角大樓近日也解密了一段影片,另一名美軍飛行員也在2015年於大西洋上和直擊UFO的畫面,再度引發各界關注。

據《華盛頓郵報》報導,私人的自然研究機構「星際藝術與科學學院」(To The Stars Academy of Arts & Science),9日揭密了另一段美國海軍F/A-18超級大黃蜂,於2015年在東岸遇到一個高速UFO的影片。這段長約2分鐘的影片是由F/A-18超級大黃蜂飛行員,使用雷神AN / ASQ-228先進瞄準前視紅外外線(ATFLIR)吊艙,在25,000英尺(約7.6公里)飛行高度所拍下。

當時飛行員看到下方突然有不明物體高速飛過,嘗試了4次才成功鎖定目標,飛行員在鎖定後仍持續與同袍保持聯繫,他還大喊了一句「這是什麼鬼東西」(What the xxx is that thing),還說「我的天啊」,並表達了自己對神秘物體的飛行速度感到驚訝。

這段影片是繼去年12月國防部公布2段UFO影片後,再有美軍遇到UFO的影片被公開。去年12月的公布的影片一段是關於有多名飛行員看到及討論一個怪異懸浮不動的蛋形飛行物。而第二段影片則是美軍尼米茲號(USS Nimitz)航母戰鬥群上的F/A-18戰機飛行員遇見了UFO的畫面。

除此之外,國防部情報官員也證實,美國東海岸自2015年以來就發生10多起美軍遇上UFO的事件。最近一起是發生在去年10月,一架F-15戰機試圖在太平洋西北方上空攔截一架UFO失敗。

前國防助理副部長梅隆(Christopher Mellon)則是對此表示,去年12月美國國防部解密2個發現UFO的影片,證實了UFO的存在,且其技術遠遠超越美國或其它盟國。

他也說自己認為美軍多次遇到UFO不是偶然,國防部及有關部門不應該再將這些事件視為單獨事件,而應該把這件事看作是規律的,且應認真看待及展開調查。

去年五角大樓被披露曾有過「先進航空威脅識別計劃」(ATIP)也就國防部砸了2,200萬美元祕密對UFO進行調查,但該計劃已在2012年終止。

(中時電子報)