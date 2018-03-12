一個少年與中國的傳奇故事

2018年03月12日 16:21 中時電子報 綜合報導

大帥府 少帥府–親身感受近代軍閥的生活真實面

有一個孩子，他出生的時候，父親正在當個團練長，母親正在逃難，最後他在馬車上出生。這個乳名叫雙喜的男孩，沒有天使給他父母報信 但他最後卻成為掌握中國軍權的二把手。他叫張學良，這裡是他跟他父親「東北王」張作霖的住所。

丈夫決不受人憐

帥府內景。

在張氏帥府的外面，有一個很高大的張學良銅像，身著馬褲戎裝，英姿煥發，彷彿即將出征，或是勝利歸來，給來此參觀的遊人，以美好的想像。

進了門才發現，雖然是現代化部隊的首腦，張氏父子的住所仍然非常傳統。三進四合院的房子，坐北朝南，呈「目」字形，是彷中國傳統王府式建築。房子的前二進院為辦公所用，最後一進院才做為住宅。

帥府內景。

張作霖在這裡一直住到成為東北第一人為止。在第一進院門口的牌匾上寫著「望重長城」、「德被蒼生」，看得出當時東北父老對張氏父子的感受。院裡有張氏兄弟上學時乘坐的馬車，伴著院裡老式的窗花及老樹，幫我們見証了曾經的歷史。這裡的解說員不分男女，除了解說清楚，聲音好聽之外，每個打扮與長相，都是人中之選。好景之外，格外讓人賞心悅目。

精妙石刻莫忘看

帥府內精美的石刻。

廊壁上有許多精美的石刻，因為各有吉祥意義，所以格外受到人們的喜愛。看石頭發黑發亮的情況，可以知道哪些是最受歡迎的。比如說：「馬上封候」、「功名富貴」。

帥府內精美的石刻。

這些全都被摸得烏金雪亮，代表旅人無不希望自己跟大帥一樣，能快點發財得勢。

得志當居大青樓

帥府大青樓。

成為東北第一人之後，張作霖便把辦公與居家的場所搬到後面的大青樓。這幢彷羅馬式建築，進入前得先進過一片假山，從張作霖寫的「天理人心」牌匾下走過，眼前的洋樓就是大青樓。因為建築實在宏偉，在此攝影留念的遊客如織，務必注意腳步。

大青樓內有著名的「老虎廳」。傳說張學良就是在樓上用一塊銀元占卜，決定在老虎廳槍殺了他父親的二位老臣。故事雖然血腥，但歲月更迭，現場已經任何肅殺氣氛。倒是有不少鄉親投放錢幣在廳中，館方有張貼禁止說明，希望大家遵守。

大青樓內景。

大青樓內部的陳設，大多都依歷史照片或當時府中的工作人員記憶所及陳設，時代感十足。二樓有常設張學良日常所用物及照片展，對於張少帥的人生，算是有始有終的介紹。

小青樓中且待看

同樣是青石磚所建，小青樓是蓋給張作霖第五房姨太太壽夫人的住所。沒有大青樓的氣度恢弘，倒是落得別有一番清雅。張作霖在皇姑屯被炸之後就送回小青樓急救，還好壽夫人急智，騙得日本人沒有急攻東北，才能讓張學良有足夠的時間返家主掌大政。

帥府小青樓。

在張氏帥府門外還有一棟著名的小樓，那就是在趙四小姐樓，因1928—1931年，趙一荻女士在此居住而得名。

張學良生前感情生活多彩多姿，一生有過三個妻子跟無數的情史，可是趙四小姐(趙一荻)卻是最特別的，16歲（15歲）的趙四小姐和26歲的張學良一見鍾情，她16歲時不顧家庭阻撓，在不計較任何名分的情況下來到張學良身邊。心胸大度、賢惠的于鳳至感念趙一荻的一片真情，力主將此樓買下，並親自督工設計裝飾，這也成就了一段佳話。

張學良塑像。

趙小姐的愛超越時間跟空間，張在台灣被軟禁期間也不離棄，卻到她50多歲才有正式名份，這前後陪伴張學良長達72年直到終老，執著令人敬佩，是張學良的最患難見真情的妻子。

「總府遠來意氣深，山居何敢動嘉賓；不堪酒賤酬知已，唯有清茗對此心。」這首詩是張學良贈送給張治中的。年少時曾經是民初四公子，走過璀璨，也走過孤獨，在歷史現場的張氏帥府裡，我們能重新感受到一代風流人物的興衰，也能感受到身為一個普通人的幸福。

(中時電子報)