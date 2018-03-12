四分衛自信搖滾半世紀 喊話「只要攝護線沒問題」

2018年03月12日 16:10 中時 尤嬿妮

四分衛今辦演唱記者會。（尤嬿妮攝）

阿山今大方秀婚戒。（尤嬿妮攝）

四分衛將於6月2日在台灣大學體育館舉辦「練習未來」演唱會，預計吸引2300位粉絲進場，是四分衛成軍25年來最大型個唱，四分衛今出席記者會，分享練團趣事及心路歷程，有信心再走下個25年；主唱阿山向歌迷預約50週年再辦演唱會，加入樂團僅14年的奧迪笑稱「繼續陪他們（指虎神及阿山）兩老玩音樂 」 ， 47歲虎神搞笑回「只要攝護線不要出問題就好」。

聊起團員近況，48歲阿山曾於2013年與結婚13年妻子離婚，雙方育有一女，2015年傳出復合，今透露已和前妻重修舊好，大方秀出婚戒；虎神則是6年前因心肌梗塞開刀，靠做瑜珈保養，「醫生有說不要做太劇烈的運動，我也怕死」！緯緯及奧迪則分別有交往5個月及2年的女友。

四分衛成軍25年曾歷經休團、成員退團、新人加入，不擔心四分衛會解散，「畢竟休團是別的樂團沒有的經驗，但我們還是能走到現在」；阿山感性說：「我們跟很多樂團一樣，歷經有人離開、挫折，相信這些事都在訓練我們，就像很多年輕人一樣，雖然身上很多疤，但都是過程。」

他們月底將在高雄的「大港開唱」與王彩樺同台表演，原計劃與瑤瑤合作卻因檔期喬不攏而作罷，奧迪今在活動上聊起此事，不忘喊話瑤瑤明年見；除了演唱會，他們也將推出新專輯，「只是緩慢了一點，會隨著氣溫升高越來越快，應該會在端午節、演唱會前發行」；「練習未來」演唱會門票將於17日在KKTIX及全家便利商店開賣。

(中時)