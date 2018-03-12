中共擬修憲 黨政人士：強化國防必然性升高

2018年03月12日 16:25 工商 崔慈悌

大陸全國人大通過取消國家主席任期限制的修憲案，總統府發言人黃重諺今天表示，府方會持續關注，沒有進一步評論。黨政人士則認為，一人極權的領導方式，更缺乏可預測性與政治理性，對台灣來說，尋求周邊國家及美日更多的安全合作，以及強化國防的必然性將升高。

大陸全國人民代表大會通過修憲案，現任國家主席習近平將可無限期連任。黃重諺今天在例行記者會上表示，總統府注意到相關訊息，並會持續關注，但沒有進一步評論。

對大陸提修憲，他說，我國是民主國家，遵循立憲主義精神，對「憲法」有嚴謹定義，就是「人民主治、法律主治」，亦即憲法是人民寫的，國家統治也要照法律來，這是基本原則。

黨政人士分析指出，從兩岸包括區域的地緣政治來看，習近平過去將近兩年來在東亞地區採取較過去更高單邊主義的做法，例如軍機軍艦頻頻繞島、飛越日（宮古海峽、東海）、韓（對馬海峽）飛航情報區、穿越巴士海峽等等。

這種作法，未來勢必會隨著中國從集體領導往一人集權的途徑上，無論是為了以民族主義處理內部挑戰，或者實質擴大習近平眼裡的「中國夢」，只會更強化而不會減弱，「這點對區域的穩定，投入相當變數，另外一層面，當然也會讓集體安全的需求較過去更為加強」。

他說，對台灣而言，尋求或「被尋求」周邊國家及美、日更多的安全合作，強化國防的必然性將升高，「畢竟比起集體領導，一人極權的領導方式，將更缺乏可預測性與政治理性」，大陸此次修憲造成的極權印象，也會把台灣民間社會推到更遠的心理層次上。

過去大陸對台政策有所謂「軟的一手」、「硬的一手」，亦即在國際政治上，持續彈壓台灣，但在民間層次上，擺出笑臉，以更多的經濟、文化交流，軟化台灣人的對立情緒。

黨政人士認為，一旦中國更朝旗幟鮮明的極權方向走去，甚至成國際社會撻伐的反民主代表，這將直接挑戰台灣人心裡的「民主紅線」，會讓台灣人覺得「此去絕無活路」，心理上對於大陸更加防衛與不信任，對長期的兩岸交流並不利。

(工商)