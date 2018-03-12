載妻兒還惡意擋車 內車道龜速行駛遭警攔查開罰

載妻兒還惡意擋車 內車道龜速行駛遭警攔查開罰
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中時

20歲洪姓男子11日下午載著妻小行經國道彰化南下路段，疑似行車糾紛，不滿另一輛黃車駕駛，開始惡意在前方擋車，最後被國道警察測得在內車道車速僅93公里，攔查時更發現妻子抱著幼兒坐在前座，當場再加開一張罰單。

逼車現世報！11日下午2時55分，洪男開著銀色轎車載著妻小，卻不斷變換車道刻意擋住陳姓男子所駕駛的廂型計程車，沒過多久國道警察追上來，示意洪男將車駛至路肩接受攔查，陳姓計程車司機將被惡意擋車的影片貼上臉書社團，譏諷「在高速公路玩別人，會有現世報！」引發網友熱議。

國道第三公路警察大隊組長賴協駿表示，員林分隊執行取締慢速車勤務時，在國道1號南下221.8公里處，發現洪男所駕駛的自小客車以慢速行駛內側車道，測得時速僅93公里，遂於車道上攔查該車並以「未依規定車道行駛」製單舉發，罰金3000元至6000元。。

賴協駿說，由於男子下車時，前方乘客座上女子亦跟著下車，手上還抱著一名小嬰兒，因此再以載有幼童「未依規定乘坐安全座椅」另外製單舉發，開罰1500元至3000元。

賴協駿指出，洪男下車時稱對方先有逼車行為才會慢速擋車，對此同仁也已告知如有行車糾紛，可將行車記錄器影片上傳至公路警察局網站檢舉，若經查屬實，將對黃車另外製單舉發。

(中時)

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