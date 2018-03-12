擅開刀更是電腦高手 北榮醫師保住病人「顏面」

北榮醫師吳政憲說明利用數位影像重組，運用3D列印技術精準切除顎骨及重建。（北榮提供）

友善列印
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北榮口腔顎面外科醫師除了熟悉開刀技術、也要嫻熟電腦操作，才能將電腦輔助技術運用在微創手術、3D列印植入物技術，發揮最大效用，讓病患「保住顏面」、縮短恢復時間，享受更好的療效。

一位18歲陳小姐因下顎骨復發造釉細胞瘤，檢查發現腫瘤已造成右下顎骨嚴重侵犯，需要進行截除，並以自體腓骨游離皮瓣重建。另一位45歲蘇小姐，齒源性上皮囊腫復發，侵犯右側上顎鼻竇，造成眼底及向外側、顴骨破壞，同時右眼下方腫脹合併眼球異位。

傳統上，陳小姐必須經由顏面切線來進行腫瘤切除及腓骨皮瓣塑型及固定，不僅顏面明顯疤痕，腓骨形狀不合適或顳顎關節位置改變而影響口腔咀嚼功能及外觀。蘇小姐的傳統手術將有病灶的區域截除，再以鈦合金植體，進行眼眶顴骨複合區結構重建。

北榮治療這2例患者最大的優點是不需經由傳統顏面切線來獲得足夠的手術視野，病患術後恢復良好，外觀及功能幾乎不受影響。而蘇小姐採行自體骨移植重建，避免供骨區併發症的機會，幾乎沒有顏面傷疤，術後第3天即可出院。

由於口腔顎顏面區構造複雜，富有精細神經血管，與日常生活功能、社交行為息息相關，為避免手術造成病患外觀及功能影響，北榮從2009年逐步應用電腦輔助手術於顎顏面腫瘤、外傷及顱顏骨發育異常病患。

北榮口腔顎面外科醫師高政憲表示，主要是利用不同數位影像重組，進行三維空間視覺化分析及診斷，再藉由手術規劃軟體進行虛擬手術計劃擬定，配合3D列印及手術導航技術，提高手術的可預測性及縮短時間，同時減少併發症。

北榮至今累積超過百例病患的治療經驗，其中眼眶顴骨複合性骨折效果最佳。2016年起，北榮更是結合電腦輔助手術及內視鏡的優點，發展出微創、導航、3D列印的三合一療法，幫助需要進行顎骨切除及重建的病患，提供精準切除、客製化重建。

(中時)

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