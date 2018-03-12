發言人之戰 葉元之邀張志豪辯論

2018年03月12日 16:27 中時 葉書宏

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之紛紛轉戰新北市議員，今（12日）雙方爭對「捷運三鶯線」再度隔空交火，張怒批葉是「市府的麻醉師」，葉則反酸他應該重修市政學分，還邀請張針對三環三線一起公開辯論。

葉元之透過臉書表示，對方問他：「未來當議員，是要當監督者，還是要為誰擦脂抹粉？」謝謝張發言人這樣說，他好像也看好侯友宜必然當選新北市長。

葉元之指出，「張發言人，你要重修市政學分啊！現在萬大第二期是因為沒有納入前瞻計畫，卡在中央還在核定財務規劃，你連施政的順序都搞不清楚。」

葉元之指出，至於所謂「三鶯線假動工」，之前蘇巧慧立委搞不清楚狀況，所以在媒體訪問時講錯，那張發言人你是受蘇立委誤導，還是視力有問題？三鶯線已完成許多墩柱和帽梁，也在做大梁。如果蘇立委及張發言人對三環三線進度有疑慮，一定要看清楚三環三線網站，先上網做好功課。

葉元之提到，當初聽到張發言人要到中和來選議員，是滿佩服他的勇氣。蔡總統政見跳票連連、民進黨中央施政低迷，又把新北市民當二等公民，在民進黨欺負新北的大環境下，張發言人還敢跳到新北來選，先給予他肯定。

針對對方質疑「中央執政到新北就是卡住」，葉元之回應，請問前瞻計畫的軌道建設，新北完全沒有新增項目，民進黨無視新北已經完成可行性研究的許多項目，卻納入完全沒有規劃的民進黨執政縣市捷運計畫。只因為新北不是民進黨執政，民進黨就差別對待，懲罰新北市民，張發言人，你如何解釋？

葉元之提到，原博館，早已核定落腳新北，民進黨政府上任後卻又變卦，張發言人現在到新北來選，要不要先為此事，向新北市民道歉？同樣都是擔任發言人的工作，他與張發言人卻有很大不同，自己是為一個進步努力的團隊辯護，對方卻是為一個霸道偏頗的政權護航。

葉元之最後提到，「現在就公開給張發言人一個針對三環三線的辯論挑戰書，張發言人，你願意嗎？你敢嗎？」

(中時)