發言人之戰 葉元之邀張志豪辯論

葉元之透過臉書回應，還邀請張志豪針對三環三線一起公開辯論。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之紛紛轉戰新北市議員，今（12日）雙方爭對「捷運三鶯線」再度隔空交火，張怒批葉是「市府的麻醉師」，葉則反酸他應該重修市政學分，還邀請張針對三環三線一起公開辯論。

葉元之透過臉書表示，對方問他：「未來當議員，是要當監督者，還是要為誰擦脂抹粉？」謝謝張發言人這樣說，他好像也看好侯友宜必然當選新北市長。

葉元之指出，「張發言人，你要重修市政學分啊！現在萬大第二期是因為沒有納入前瞻計畫，卡在中央還在核定財務規劃，你連施政的順序都搞不清楚。」

葉元之指出，至於所謂「三鶯線假動工」，之前蘇巧慧立委搞不清楚狀況，所以在媒體訪問時講錯，那張發言人你是受蘇立委誤導，還是視力有問題？三鶯線已完成許多墩柱和帽梁，也在做大梁。如果蘇立委及張發言人對三環三線進度有疑慮，一定要看清楚三環三線網站，先上網做好功課。

葉元之提到，當初聽到張發言人要到中和來選議員，是滿佩服他的勇氣。蔡總統政見跳票連連、民進黨中央施政低迷，又把新北市民當二等公民，在民進黨欺負新北的大環境下，張發言人還敢跳到新北來選，先給予他肯定。

針對對方質疑「中央執政到新北就是卡住」，葉元之回應，請問前瞻計畫的軌道建設，新北完全沒有新增項目，民進黨無視新北已經完成可行性研究的許多項目，卻納入完全沒有規劃的民進黨執政縣市捷運計畫。只因為新北不是民進黨執政，民進黨就差別對待，懲罰新北市民，張發言人，你如何解釋？

葉元之提到，原博館，早已核定落腳新北，民進黨政府上任後卻又變卦，張發言人現在到新北來選，要不要先為此事，向新北市民道歉？同樣都是擔任發言人的工作，他與張發言人卻有很大不同，自己是為一個進步努力的團隊辯護，對方卻是為一個霸道偏頗的政權護航。

葉元之最後提到，「現在就公開給張發言人一個針對三環三線的辯論挑戰書，張發言人，你願意嗎？你敢嗎？」

(中時)

中共擬修憲 黨政人士：強化國防… 藍營新北市長初選延至4月8日 侯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。