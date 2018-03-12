藍營新北市長初選延至4月8日 侯友宜：按照黨的規定

2018年03月12日 16:38 中時 譚宇哲

侯友宜前往淡水竹林慈玄宮參拜。（譚宇哲攝）

新北市長選舉國民黨黨內初選今天上午舉行參選人協調會，會後決定將初選期程從3月25日延長至4月8日，對此侯友宜僅簡單表示，按照黨的規定來做；至於對手周錫瑋以「有歌手不出來唱歌的道理嗎」要求參選人公開政見發表，侯友宜則說，拚市政跟當歌星不一樣。

侯友宜12日下午3時前往淡水竹林慈玄宮參拜，並拜訪身兼主委的無黨籍新北市議員蔡錦賢，侯友宜說，蔡錦賢在淡水這個地方很關心我們的市民，做得也很好，所以來這裡請教淡水的大小事情，希望對淡水這裡的發展有幫忙。

蔡錦賢說，侯友宜今天是來求玄天上帝保佑讓他順利，民調優先得到出線，來參選市長，無黨聯盟李翁月娥、里長、廟裡的副主任等今天都來迎接侯友宜，如果侯可以出線，我們一定全力以赴來支持，國民黨這次不能輸。

面對媒體詢問黨內初選協商結果似乎仍交由黨中央決定，是否覺得協商沒有任何結果，侯友宜說，黨有黨的機制，黨會去面對這個問題，而且已經公告的東西大家都必須遵照黨的辦法來做。

被問到公開政見發表方式，周錫瑋放話說「有歌手不出來唱歌的道理嗎」，侯友宜笑說，拚市政跟當歌星不一樣，市政要用雙手雙腳來做，這樣比較實在啦！

(中時)