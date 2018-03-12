東方魯爾的記憶 — 中國工業博物館

2018年03月12日 16:28 中時電子報 綜合報導

如果在瀋陽能待的時間夠久，花一個下午待在工業博物館是個好選擇。畢竟，能夠一次看到有關工業文明的種種，除此地之外，別處難有。

館內群塑。

現場感受有關鑄造的種種

中國工業博物館坐落在瀋陽鐵西區眾多工廠之間，在原瀋陽鑄造廠的基礎上改建而成，是中國大陸首個以工業發展為主題的綜合性工業博物館。

走進博物館，第一眼就會被眼前的巨型鑄鐵雕塑給震撼。這一座鋼筋鐵骨鑄造的金屬長城，銘刻著瀋陽昔日曾經為國家做出的貢獻，也銘刻著老一代工人階級無私奉獻、積極進取的「勞模精神」所震撼。慢慢走進它，仿佛踏上一段歷史的征程；輕輕觸碰它，仿佛感受到了那些機器背後感人的故事及深厚的工業文化。

館內陳列之彈殼拼裝的坦克。

位於新館一樓的工業通史館，全面地介紹了中國工業文明的種種。鑄造館保留了原鑄造廠翻砂車間的樣貌，除了溫度之外，可以完全看見當年鑄造廠的恢弘場面。從選鐵砂到鑄造，對機械迷來說，這是不可不到的聖地。如果只是想要拍出好照片，這裡更是千金難尋的時尚硬照好景。鑄造廠還有一台全部用子彈及炮彈做成的戰車，增加無限參觀樂趣。

一樓同時還有機床館，數量眾多的各種車床、銑床、鑽床、鏜床、磨床及組合機床等，展品的時代跨度極大，從集中動力的皮帶車床，到傳統繼電器接觸器控制的普通車床，數控機床及瀋陽機床廠的i5智能平台機床都有。

中國工業博物館現建有機床館、鑄造館、通史館、鐵西新區十年館、汽車館等不同的主題館，博物館中收藏的文物年代從商代至今，包括上世紀30年代初的鐵西規劃地圖、1900年的中東鐵路鋼軌、西周青銅盔、春秋時期盔甲、殷商時期銅鏡等。

這裡無需買票，也不用預約。對人類文明發展有興趣，對機械著迷的人來說，這裡除了可以發思古之幽情外，也是絕對能啟迪思想、誘發靈感的地方。

(中時電子報)